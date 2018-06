Ο Αργεντινός σταρ ήταν εμφανώς εκνευρισμένος από τη νέα κακή εμφάνιση των «Αλμπισελέστε» κόντρα στην εμφανώς ανώτερη Κροατία, με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του.

Δεν ήταν λίγοι μάλιστα αυτοί που παρατήρησαν σημάδια άγχους από τις κινήσεις του Μέσι κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών πριν από την πρώτη σέντρα, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την αντίδρασή του όταν το ματς θα «στράβωνε» για τα καλά.

Συγκεκριμένα, σε μία διεκδίκηση με τον Ιβάν Στρίνιτς, ο άσος της Μπαρτσελόνα, άλλοτε υπόδειγμα ψυχραιμίας και επαγγελματία που δεν προκαλεί, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του όταν ο Κροάτης αμυντικός τον ακούμπησε κατά λάθος, πέφτοντας, στο πρόσωπο.

Και μπορεί η αντίδραση του Μέσι να μην υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή, με αποτέλεσμα να μείνει ατιμώρητος, ωστόσο δεν έγινε το ίδιο και με τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι τον «κατακεραύνωσαν»!

Δείτε στο βίντεο τι έκανε ο Μέσι στον Κροάτη εξοργίζοντας τους οπαδούς, πολλοί από τους οποίους υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε ακόμα και να τραυματίσει τον Στρίνιτς.

Never seen Messi look this angry #ARG 0 - 3 #CRO #ARGCRO #ARGENTINA #WorldCup pic.twitter.com/P4PGNyyUHL

Messi seriously looks like he just doesn't want to be there. Dude looks miserable, stressed, and angry.