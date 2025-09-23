Dembele: Πώς ο κορυφαίος στον κόσμο αξιοποίησε το ταλέντο του

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πανηγυρίζει ένα ακόμη γκολ με τα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν

«Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο». Αυτό είχε δηλώσει το 2021, ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, για τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Κάποιοι δεν πίστεψαν τα λόγια του Τσάβι, αμφισβητώντας τον Γάλλο επιθετικό, που έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο, όταν υπέγραψε στη Μπαρτσελόνα από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ με συμβόλαιο αξίας 135,5 εκατομμυρίων λιρών το 2017.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αγωνιζόταν με τραυματισμούς, αστάθεια στην απόδοση και πολλούς να αναρωτιούνται για τη συμπεριφορά του. Όμως, ο 28χρονος Ουσμάν Ντεμπελέ απέδειξε ότι τα λόγια του Τσάβι πριν από τέσσερα χρόνια μόνο... στράφι δεν πήγαν.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, ένα βραβείο που ονειρευόταν εδώ και πολύ καιρό. Ευχαρίστησε την οικογένειά του και ξέσπασε σε δάκρυα, δείγμα της ανόδου και της πτώσης κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε μεταγραφή από τη Μπαρτσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν και είχε μια απίστευτη σεζόν. Κατέκτησε το τρεμπλ Ligue 1, Coupe de France και Champions League, πριν φτάσει επίσης στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Πέτυχε 35 γκολ και σημείωσε 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και αναδείχθηκε ως ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αρχής του έτους.

Έχει αφήσει πίσω του τον Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ, που είχε τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ από κάθε άλλο παίκτη στις κορυφαίες πέντε ευρωπαϊκές λίγκες την περασμένη σεζόν, τον Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης, που σκόραρε περισσότερα γκολ, και την εξαιρετική απόδοση των Λαμίνε Γιαμάλ και Ραφίνια της Μπαρτσελόνα.

Η μεταμόρφωση του Ουσμάν Ντεμπελέ

Η μεταμόρφωση του Ντεμπελέ ξεκίνησε στη Μπαρτσελόνα μερικά χρόνια πριν μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς άρχισε να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.

Η αποχώρηση του Εμπαπέ από τον γαλλικό σύλλογο για να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης – ειρωνικά μια κίνηση που πολλοί προέβλεπαν ότι θα καθιέρωνε τη θέση του ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο – αποδείχθηκε το τελευταίο κομμάτι του πολυσύνθετου παζλ για τον Ντεμπελέ, καθώς ο προπονητής Λουίς Ενρίκε του είπε: «Τώρα θέλουμε γκολ από εσένα και θέλουμε να είσαι εγωιστής».

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, αγκαλιά με τον Ουσμάν Ντεμπελέ Associated Press

Το προπονητικό επιτελείο συνέχιζε απλώς να του λέει: «Χρυσή Μπάλα, Χρυσή Μπάλα, Χρυσή Μπάλα».

Πώς άνθισε ο Ντεμπελέ μετά την αποχώρηση του Εμπαπέ

Τον Αύγουστο του 2023, η Παρί Σεν Ζερμέν αγόρασε τον διεθνή Γάλλο για μόλις 43,5 εκατομμύρια λίρες, και εκείνος σημείωσε έξι γκολ και έδωσε 14 ασίστ, καθώς η PSG κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, πετυχαίνοντας το διπλό.

Ωστόσο, δεν ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής, καθώς ο Μπαπέ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, σκόραρε 44 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στην καλύτερη από τις επτά σεζόν του στην PSG. Αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν η τελευταία του σεζόν, καθώς τον προσέγγισε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η νέα Παρί Σεν Ζερμέν χρειάστηκε έναν νέο ηγέτη και ο Ντεμπελέ ήταν ακριβώς αυτός ο παίκτης. Οι 51 συμμετοχές σε γκολ ήταν περισσότερες από διπλάσιες από το καλύτερό του ρεκόρ σε μία σεζόν σε ολόκληρη την καριέρα του, ενώ τα 35 γκολ ήταν 21 περισσότερα από όσα είχε καταφέρει προηγουμένως.

Λουίς Ενρίκε και Οσμάν Ντεμπελέ πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν Associated Press

Το περασμένο καλοκαίρι, ο προπονητής Λουίς Ενρίκε είπε στον Ντεμπελέ ότι χωρίς τον Μπαπέ στην ομάδα, χρειαζόταν περισσότερα γκολ από εκείνον, μαζί με τις πολλές ασίστ που ήδη έδινε – δηλαδή πλήρη ελευθερία να δείξει έναν πιο εγωιστικό τρόπο παιχνιδιού, με λιγότερες πάσες και μεγαλύτερη επιθυμία να σκοράρει.

Ιδιωτικά, το προπονητικό επιτελείο του έλεγε συχνά ότι αν κατάφερνε να εκτελεί ένα καλό ποσοστό των ευκαιριών που δημιουργεί, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συλλογική επιτυχία και κατόπιν σε ατομικές διακρίσεις.

Ο Ντεμπελέ το υιοθέτησε πλήρως και απόλαυσε το νέο του ρόλο. Το 2023-24, αγωνιζόταν κυρίως δεξιά, καθώς δεν υπήρχε τρόπος να αντικαταστήσει τον Μπαπέ στον κεντρικό ρόλο.

Τώρα, αγωνίζεται κυρίως ως ψευδο-εννιάρι, κεντρικά, όπου αγγίζει περισσότερο τη μπάλα, έχει μεγαλύτερη ελευθερία να δεχτεί πάσες και συμμετέχει στο χτίσιμο της φάσης, αλλά με περισσότερες ευκαιρίες να τελειώσει τις φάσεις.

Νέος ρόλος, νέος παίκτης.

Από τους τραυματισμούς στην αλλαγή του Ντεμπελέ

Η μεταμόρφωση του Ουσμάν Ντεμπελέ δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αποχώρηση του Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρά το ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένος από τραυματισμούς στη Ρεν και τη Ντόρτμουντ, υπέστη 14 μυϊκούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μπαρτσελόνα, περνώντας συνολικά 784 μέρες εκτός γηπέδου.

Οι ανησυχίες σχετικά με την πειθαρχία και τον επαγγελματισμό οδήγησαν τον σύλλογο να του αναθέσει ιδιωτικούς σεφ, ενώ οι αργοπορίες λόγω παιχνιδιών επηρέαζαν την προπονητική του συνέπεια, κάνοντάς τον παίκτη με τα περισσότερα πρόστιμα τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, όταν ήταν υγιής, η εκρηκτική ταχύτητα και η ντρίμπλα του τον καθιστούσαν ικανό να αλλάζει τον ρου του αγώνα, δείχνοντας στιγμές του ταλέντου για το οποίο η Μπαρτσελόνα είχε επενδύσει.

Όσοι γνωρίζουν καλύτερα τον Ντεμπελέ – και λίγοι το κάνουν – λένε ότι άλλαξε μετά τον γάμο του με τη σύντροφό του Rima στο Μαρόκο τον Δεκέμβριο του 2021, και λίγο μετά την απόκτηση του παιδιού τους.

Ο γάμος ήρθε ως έκπληξη για πολλούς συμπαίκτες του, κυρίως επειδή δεν γνώριζαν καν ότι είχε σύντροφο. Έτσι, οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή του συνέβησαν στις δύο τελευταίες σεζόν του στη Μπαρτσελόνα, όταν ουσιαστικά ωρίμασε.

Ο Ντεμπελέ συνεργάστηκε με φυσιοθεραπευτή και ταξίδευε συχνά στη Γαλλία για ειδικευμένες προληπτικές θεραπείες. Με τα μάτια και το μυαλό ενός πατέρα, άρχισε να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.

Έκανε καλή διατροφή και τα τελευταία χρόνια συμβουλευόταν μια Γαλλίδα διατροφολόγο, η οποία τον βοήθησε να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αρκετοί, μάλιστα, πίστευαν ότι η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, θα οφειλόταν σε έναν από τους ήρωες της Γαλλίας και ότι αυτός ο ήρωας θα γινόταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Είχαν δίκιο... Ο Εμπαπέ δεν το κατάφερε, αλλά το πέτυχε ο Ουσμάν Ντεμπελέ...