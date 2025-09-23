Χρυσή Μπάλα: Το… σήκωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Όλα τα βραβεία

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι πλέον, και επίσημα, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2025. Ο 28χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Γαλλίας αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας στην 69η Τελετή Απονομής, η οποία διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στο εμβληματικό «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι.

Ο Ντεμπελέ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης, πετυχαίνοντας 35 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ σε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025. Ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Παρί στην κατάκτηση του νταμπλ στη Γαλλία και, κυρίως, της πολυπόθητης κατάκτησης του Champions League, διαλύοντας στον τελικό την Ίντερ με 5-0.

Ο Γάλλος επιθετικός ξεχώρισε στη «μάχη» για τη Χρυσή Μπάλα, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους έναντι σπουδαίων αντιπάλων, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, και διαδέχθηκε τον περσινό νικητή Ρόδρι (Ροδρίγο Ερνάντεθ Καρσκάντε) της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Ισπανίας.

Αυτή είναι η πρώτη Χρυσή Μπάλα στην καριέρα του Ντεμπελέ, που, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε συγκινημένος: «Ευχαριστώ το ίδιο το ποδόσφαιρο και όλους εκείνους που με εμπιστεύθηκαν. Αφιερώνω αυτό το τρόπαιο στη σύζυγό μου, Λάουρα, στην οικογένειά μου, που μου έχει δώσει τα πάντα, και στους συμπαίκτες μου στην Παρί και στην Εθνική Γαλλίας».

Η Αϊτάνα Μπονμάτι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Στις γυναίκες, η Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη Χρυσή Μπάλα, επιβεβαιώνοντας το απόλυτο status της στο παγκόσμιο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η 27χρονη μέσος των «μπλαουγκράνα» είχε μια ακόμη φανταστική σεζόν, με 20 γκολ και 16 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα της στην κατάκτηση του ισπανικού νταμπλ και του Super Cup. Αν και η Εθνική Ισπανίας δεν κατάφερε να κατακτήσει το Euro, η προσωπική της απόδοση παρέμεινε αξεπέραστη.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον θρύλο Αντρές Ινιέστα, η Μπονμάτι ανέφερε: «Η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα της καρδιάς μου. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όλους όσοι με στηρίζουν καθημερινά».

Κορυφαίος προπονητής ο Λουίς Ενρίκε

Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της περσινής χρονιάς κατέκτησε ο Λουίς Ενρίκε.

Ο Ισπανός κόουτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην ονειρική σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League, ενός τίτλου που αποτέλεσε για πολλά χρόνια το «Άγιο Δισκοπότηρο» των Παριζιάνων.

Όσον αφορά στις γυναίκες, το αντίστοιχο βραβείο έλαβε η Σαρίνα Βίγκμαν. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η τεχνικός της Εθνικής Αγγλίας παρέλαβε το εν λόγω βραβείο, αφού το είχε κατακτήσει και το 2022.

Κορυφαίοι επιθετικοί Γιόκερες και Πάτζιο

Μεγάλη τιμή για τον Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός στον κόσμο κατά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2025. Ο Σουηδός φορ, που πλέον αγωνίζεται στην Άρσεναλ, επιβραβεύτηκε για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν.

Ο Γιόκερες αποτέλεσε τη «μηχανή των γκολ» για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σπάζοντας τα κοντέρ με τα στατιστικά του και οδηγώντας την ομάδα του σε σημαντικές επιτυχίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Η μετάβασή του στην Άρσεναλ σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τον ίδιο να συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα στην Premier League.

Στην κατηγορία των γυναικών, κορυφαία σέντερ φορ για το 2025 αναδείχθηκε η Έβα Πάτζιο της Μπαρτσελόνα. Η ταλαντούχα επιθετικός συνέχισε την παράδοση της ισπανικής ομάδας στην ανάδειξη μεγάλων ταλέντων, αποδεικνύοντας πως είναι μία από τις πιο χαρισματικές και αποτελεσματικές επιθετικούς του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

«Μπλαουγκράνα» τα βραβεία «Κοπά»

Η Μπαρτσελόνα έκλεψε την παράσταση από πολύ νωρίς στη φετινή λαμπερή τελετή της Χρυσής Μπάλας που πραγματοποιήθηκε στο επιβλητικό «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι. Η κυριαρχία της καταλανικής ομάδας ήταν σαρωτική, με δύο από τα κορυφαία βραβεία να καταλήγουν σε παίκτες της.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, το «παιδί-θαύμα» του ισπανικού ποδοσφαίρου, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο «Ραϊμόν Κοπά», το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή του κόσμου. Ο 18χρονος επιθετικός των «μπλαουγκράνα» συνέχισε να εντυπωσιάζει με το ταλέντο, την ωριμότητα και την αποφασιστικότητά του, επιβεβαιώνοντας πως το μέλλον του ανήκει.

Στις γυναίκες, η Βίκι Λόπες ήταν η μεγάλη νικήτρια, κατακτώντας το αντίστοιχο βραβείο ως κορυφαία νεαρή ποδοσφαιρίστρια. Η 19χρονη επιθετική χαφ της Μπαρτσελόνα επιβραβεύτηκε για την καταπληκτική της χρονιά, κατά την οποία ξεχώρισε τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κορυφαίοι τερματοφύλακες Ντοναρούμα και Χάμπτον

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς, κατακτώντας το βραβείο «Λεβ Γιασίν» στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2025. Ο Ιταλός γκολκίπερ, που πλέον υπερασπίζεται την εστία της Μάντσεστερ Σίτι, επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική του πορεία την περασμένη σεζόν με τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντοναρούμα αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία της γαλλικής ομάδας, η οποία κατέκτησε τα πάντα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον ίδιο να προσφέρει καθοριστικές αποκρούσεις σε κομβικά ματς. Η μεταγραφή του στη Σίτι έγινε το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο η συμβολή του στην επιτυχία της Παρί ήταν αρκετή για να τον χρίσει κορυφαίο του κόσμου στη θέση του τερματοφύλακα.

Στην αντίστοιχη κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, η Χάνα Χάμπτον ήταν αυτή που ξεχώρισε, κατακτώντας το βραβείο κορυφαίας τερματοφύλακα της χρονιάς. Η Αγγλίδα διεθνής κατέγραψε μια εξαιρετική χρονιά, με σταθερότητα, δυναμισμό και αποφασιστικότητα κάτω από τα δοκάρια, αποτελώντας βασικό στήριγμα για την ομάδα της.

Καλύτερες ομάδες Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα του 2025 στο ανδρικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας το σχετικό βραβείο κατά την τελετή της Χρυσής Μπάλας. Υπό την καθοδήγηση του Λουίς Ενρίκε, οι Παριζιάνοι έφτασαν στην κορυφή της Ευρώπης, σημειώνοντας μία ιστορική πορεία στο Champions League που ολοκληρώθηκε με έναν επιβλητικό τελικό απέναντι στην Ίντερ, την οποία συνέτριψαν με το εμφατικό 5-0.

Ήταν μια σεζόν-ορόσημο για την Παρί, η οποία πέτυχε επιτέλους τον μεγάλο της στόχο: την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της, αποδεικνύοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα και δικαιώνοντας την πολυετή επένδυση στο ρόστερ και την τεχνική ηγεσία.

Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς, γράφοντας και αυτή ιστορία. Οι «κανονιέρισσες» επικράτησαν με 1-0 επί της Μπαρτσελόνα στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης και κερδίζοντας το θαυμασμό του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Διαβάστε επίσης