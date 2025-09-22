Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Τιμή σε Βιεϊρίνια, Ζέκα, Νίνη και Φετφατζίδη που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση

Για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο βραβεύτηκαν οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Κάρλος Ζέκα, Σωτήρης Νίνης και Γιάννης Φετφατζίδης μετά την απόφασή τους να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση.

Newsbomb

Αντρέ Βιεϊρίνια
Ο Πορτογάλος βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τέσσερις πρώην, πλέον, ποδοσφαιριστές έδωσαν το «παρών» στην 44η έκδοση των βραβείων του ΠΣΑΠΠ και παρέλαβαν τα βραβεία τους για την προσφορά τους και την πορεία τους στα ελληνικά γήπεδα.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια παρέλαβε το βραβείο από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πορτογάλο.

«Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τιμήσω τον Βιεϊρίνια. Τον έζησα από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Περάσαμε πολλές στιγμές, όμορφες, δύσκολες, στενάχωρες, αλλά πάνω από όλα χτίσαμε μια φιλία. Προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα από νέο πόστο και θα τα καταφέρει. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει όπως τα κατάφερε και στο χορτάρι», ανέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Από την πλευρά του, ο Αντρέ Βιεϊρίνια σχολίασε: «Είναι τιμή μου βρίσκομαι εδώ κι έπαιξα τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι τιμή μου που έχω τον σεβασμό όλων. Με τον Παύλο Δερμιτζάκη περάσαμε υπέροχα μαζί. Με τον Μάκη Γκαγκάτση περάσαμε ωραίες και δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά με έκαναν καλύτερο».

Βράβευση από Μουνιόθ για Νίνη

Το «παρών» στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ έδωσε ο Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος ήταν ο προπονητής που έδωσε την ευκαιρία στον Σωτήρη Νίνη να παίξει στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού και να κάνει τα πρώτα του… βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Το βραβείο του για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την Εθνική Ελλάδας πήρε ο Κάρλος Ζέκα. Ο Πορτογάλος μέσος, παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, team manager του Παναθηναϊκού.

Ακόμα, βραβείο με αφορμή την πορεία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έλαβε και ο Γιάννης Φετφατζίδης με αφορμή την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το City Portal της Airbnb διαθέσιμο για πρώτη φορά στα Χανιά

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΣΑΠΠ: Κορυφαίοι Ελ Κααμπί, Κωνσταντέλιας - Δυνατή στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ - Όλα τα βραβεία

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πουλόβερ από ανακυκλωμένα... ποτήρια: Η καινοτομία με χιλιάδες έσοδα που σώζει το περιβάλλον

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

22:06ΚΥΠΡΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλιν Φάρελ: Αποκάλυψε την πιο δύσκολη σκηνή που έχει γυρίσει ποτέ στην καριέρα του - «Ήταν θαύμα που δεν πέθανε κανείς»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία-σταθμός για το TikTok στις ΗΠΑ: Η Oracle αναλαμβάνει την επίβλεψη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά τη Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Τιμή σε Βιεϊρίνια, Ζέκα, Νίνη και Φετφατζίδη που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες στην λαϊκή αγορά

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικές διαδηλώσεις στην Ιταλία υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος - Τραμπ: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς»

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά Τσίπρα: "Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός - Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ - Η Γαλλία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ