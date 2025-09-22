Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Τιμή σε Βιεϊρίνια, Ζέκα, Νίνη και Φετφατζίδη που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση

Οι τέσσερις πρώην, πλέον, ποδοσφαιριστές έδωσαν το «παρών» στην 44η έκδοση των βραβείων του ΠΣΑΠΠ και παρέλαβαν τα βραβεία τους για την προσφορά τους και την πορεία τους στα ελληνικά γήπεδα.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια παρέλαβε το βραβείο από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πορτογάλο.

«Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τιμήσω τον Βιεϊρίνια. Τον έζησα από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Περάσαμε πολλές στιγμές, όμορφες, δύσκολες, στενάχωρες, αλλά πάνω από όλα χτίσαμε μια φιλία. Προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα από νέο πόστο και θα τα καταφέρει. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει όπως τα κατάφερε και στο χορτάρι», ανέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Από την πλευρά του, ο Αντρέ Βιεϊρίνια σχολίασε: «Είναι τιμή μου βρίσκομαι εδώ κι έπαιξα τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι τιμή μου που έχω τον σεβασμό όλων. Με τον Παύλο Δερμιτζάκη περάσαμε υπέροχα μαζί. Με τον Μάκη Γκαγκάτση περάσαμε ωραίες και δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά με έκαναν καλύτερο».

Βράβευση από Μουνιόθ για Νίνη

Το «παρών» στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ έδωσε ο Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος ήταν ο προπονητής που έδωσε την ευκαιρία στον Σωτήρη Νίνη να παίξει στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού και να κάνει τα πρώτα του… βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Το βραβείο του για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την Εθνική Ελλάδας πήρε ο Κάρλος Ζέκα. Ο Πορτογάλος μέσος, παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, team manager του Παναθηναϊκού.

Ακόμα, βραβείο με αφορμή την πορεία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έλαβε και ο Γιάννης Φετφατζίδης με αφορμή την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

