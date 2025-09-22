ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Πέλκα - Υπέστη θλάση και μένει εκτός μέχρι τη διακοπή

Άσχημα ήταν τα μαντάτα στον ΠΑΟΚ από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Έλληνας μέσος. Ο Δημήτρς Πέλκας αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο.

Αυτό σημαίνει πως ο διεθνής άσος θα μείνει στα… πιτς τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να μην είναι στην διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR για τη Super League αλλά και αυτόν με τη Θέλτα στο Βίγκο, όπως και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία.

