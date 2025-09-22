Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

Το βραβείο του καλύτερου προπονητή στην πρώτη κατηγορία για την περσινή σεζόν κατέκτησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Καλύτερος τεχνικός της περσινής σεζόν ο Βάσκος
Ο τεχνικός ηγέτης του Ολυμπιακού οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του νταμπλ, έχοντας ρεκόρ 22 νίκες, 11 ισοπαλίες και 6 ήττες και συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στη διαδικασία του ΠΣΑΠΠ.

Κατά τη βράβευσή του, ο Βάσκος κόουτς στάθηκε στη συμβολή των ποδοσφαιριστών του στην περσινή πορεία των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο», ανέφερε αρχικά.

Και κατέληξε: «Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ».

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

