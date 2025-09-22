ΠΣΑΠΠ: Κορυφαίοι Ελ Κααμπί, Κωνσταντέλιας - Δυνατή στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ - Όλα τα βραβεία

Τις καλύτερες ποδοσφαιρίστιες και τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της περσινής σεζόν βράβευσε ο ΠΣΑΠΠ, το απόγευμα της Δευτέρας (22/09).

Η 44η εκδοχή των Βραβείων ΠΣΑΠΠ πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, με τον Γιώργο Μπάντη, πρόεδρο του Συνδέσμου να καλωσορίζει άπαντες στην εκδήλωση, ενώ στην συνέχεια ακολούθησαν οι ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που αποχώρησαν από την ενεργό δράση και την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πρώτα απ’ όλα προβλήθηκε η ενέργεια των Κωνσταντέλια και Πήλιου να δώσουν τη φανέλα τους σε έναν νεαρό φίλο της ΑΕΚ, τον Μιχαήλ, ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο νεαρός ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη βράβευσή του, στέλνοντας τις ευχαριστίες του με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαντή.

Κορυφαίος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2024/25, ψηφίστηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ πέρσι με τους Πειραιώτες. Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού και κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ο οποίος υπογράμμισε απ’ την πλευρά του: «Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Να έχουμε μία χρονιά χωρίς βία κι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ανδρών -όπου υπήρχαν 7 Έλληνες- κυριάρχησε ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες (Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί), ενώ καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού ψηφίστηκε για δεύτερη σερί σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα.

Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό ψηφίστηκε η Βεατρίκη Σαρρή της Έβερτον. Τρία βραβεία πήρε συνολικά ο Κωνσταντής Τζολάκης ως καλύτερος τερματοφύλακας, ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας, αλλά και για τις σπουδές του.

Στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος γυναικών κυριάρχησε η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ με 4 ποδοσφαιρίστριες (Γιαννακούλη, Παυλοπούλου, Βιολάρη, Χατζηνικολάου), ενώ τρία βραβεία πήρε η Νίκολα Ριμπάνσκα του ΟΦΗ ως καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, πρώτη σκόρερ και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας.

Την παράσταση... έκλεψε ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος κατά τη βράβευση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, βλέποντας στο ακροατήριο τον Σεμπαστιάν Λέτο (κορυφαίος προπονητής στον Β’ όμιλο της Super League 2), ευχήθηκε σύντομα να γίνει ο Αργεντινός ο επόμενος που θα «σηκώσει» πρωτάθλημα ως παίκτης κι ως προπονητής με τον Παναθηναϊκό.

Συνοπτικά, οι βραβεύσεις:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Παυλίδης Βαγγέλης (Μπενφίκα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Σαρρή Βεατρίκη (Έβερτον)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ:
Super League 1 (Βραβείο Τζορτζ Μπάλντοκ): Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
Super League 2, Α’ Όμιλος: Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)
Super League 2, Β’ Όμιλος: Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών: Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ:
Super League 1: Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)
Super League 2, Α’ Όμιλος: Χοσέτε Μιράντα (Ηρακλής)
Super League 2, Β’ Όμιλος: Χόρχε Πόμπο (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Super League 1 (Καλύτερος προπονητής): Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)
Super League 2, Α’ Όμιλος: Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)
Super League 2, Β’ Όμιλος: Σεμπάστιαν Λέτο (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών: Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑ
Super League 1 (Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής): Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)
Super League 2, Α’ Όμιλος (Υπήρξε ισοψηφία των τριών παικτών): Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’), Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου), Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)
Super League 2, Β’ Όμιλος: Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών: Νταρζάνου Μαρίνα (Παναθηναϊκός)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαπέτρου Τάσος

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Super League 1: Χεφτέ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός)
Super League 2, Α’ Όμιλος: Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ)
Super League 2, Β’ Όμιλος: Γιώργος Μάναλης (Κηφισιά), Οκόχ (Αστέρας AKTOR Β’)
Α’ Κατηγορία Γυναικών: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Super League 1: Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)
Super League 2, Α’ Όμιλος: Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)
Super League 2, Β’ Όμιλος: Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών: Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

SUPER LEAGUE 1 – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)
Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)
Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)
Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)
Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)
Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)
Αζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)
Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)
Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)
Λορέν Μορόν (Άρης)
Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ

Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)
Μαρίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)
Γεωργία Παυλοπούλου (ΑΕΚ)
Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ)
Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)
Ελένη Σαΐχ (Αστέρας Τρίπολης)
Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)
Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας Τρίπολης)
Άντρη Βιολάρη (ΑΕΚ)
Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)
Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)

Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Ζέκα Γκονσάλβες Γιάννης Φετφατζίδης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Δανάη Σιδηρά, Χριστιάννα Κιάμου.

