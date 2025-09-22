Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

Στην 44η εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιρίστριων μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Έλληνες παίκτες, κατά την ανάδειξη της κορυφαίας ενδεκάδας της περσινής σεζόν της Super League.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές κατέλαβαν τις επτά από τις έντεκα θέσεις, ενώ καλύτερος προπονητής αναδείχθηκε, έπειτα από ψηφοφορία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συνοπτικά, η κορυφαία ενδεκάδα της περσινής Super League:

Καλύτερος τερματοφύλακας: Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Καλύτερος δεξιός μπακ: Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος αριστερός μπακ: Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)

Καλύτερος αμυντικός: Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος αμυντικός: Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Καλύτερος αμυντικός μέσος: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Καλύτερος επιτελικός μέσος: Αζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος δεξιός χαφ: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Καλύτερος αριστερός χαφ: Ζέλσον Μάρτινς (Ολυμπιακός)

Καλύτερος επιθετικός: Λορέν Μορόν (Άρης)

Καλύτερος επιθετικός: Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

