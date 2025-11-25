Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.
Πλούσιο είναι το αθλητικό «μενού» της ημέρας, με τις δύο κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να διεξάγονται.
Το μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον είναι στην EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται το βράδυ στο Telekom Center Athens την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Η μέρα περιλαμβάνει πέντε ακόμα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, ενώ φυσικά υπάρχει και η επιστροφή του Champions League, με το μεγάλο ματς Τσέλσι - Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι - Παρί Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κορόνα Μπράσοβ CEV Challenge Cup Γυναικών
19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άγιαξ – Μπενφίκα UEFA Champions League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια Euroleague
20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Καραμπάγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Νιούκαστλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League 2025-26