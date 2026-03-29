Η σοκαριστική στιγμή του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε την αθλήτρια να πνίγεται

Ένα βίντεο έγινε viral μέσα σε μια νύχτα.

Στο πλαίσιο του UFC Fight Night 271 στο Σιάτλ των ΗΠΑ, ο δεύτερος κύριος αγώνας στην κατηγορία γυναικών Flyweight έκλεψε την παράσταση μετά από ένα τρελό φινάλε σε έναν αγώνα που περίμεναν όλοι με ανυπομονησία.

Η Αμερικανίδα μαχητής ΜΜΑ Μέισι Μπάρμπερ έμεινε αναίσθητη μετά από ένα από τα πιο βίαια νοκ-άουτ που έχουν γίνει ποτέ, το οποίο της επέφερε η Μεξικανή αντίπαλός της Άλεξα Γκράσο, ενώ πολλοί ανησυχούν για την υγεία της, αφού εικόνες της πρώτης μέσα στο ρινγκ κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η Μπάρμπερ , 27 ετών, θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναίκες αγωνίστριες του αθλήματος, αν και ένα κλιπ με τη μαχήτρια να βγαίνει νοκ άουτ από μια γροθιά στον πρώτο γύρο πριν πνιγεί, γίνεται viral στο διαδίκτυο.

Η Γκράσο, 32 ετών, δεν έδειξε καθόλου έλεος, με τον διαιτητή να χρειάζεται να την σταματήσει σωματικά από το να συνεχίσει να στραγγαλίζει την αναίσθητη αντίπαλό της.

Φαίνεται ότι η Μπάρμπερ είχε χάσει τις αισθήσεις της πριν πέσει στο έδαφος, αν και η Γκράσα συνέχισε να σφίγγει τη λαβή της στο λαιμό της, ενώ αυτή βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα στο οκτάγωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σε σκηνές που προκάλεσαν σοκ, η Μπάρμπερ φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει τον διαιτητή για βοήθεια, καθώς αυτός χώριζε τις αθλήτριες, με την Αμερικανίδα να τυλίγει τα χέρια της γύρω από τα πόδια του, ενώ εκείνος την ξάπλωνε ανάσκελα στη μέση του τάπητα.

Η αθλήτρια της κατηγορίας flyweight φαινόταν με τα χέρια της και τα μάτια της ανοιχτά, καθώς παρέμενε αναίσθητη, ενώ οι γιατροί έσπευδαν να τη βοηθήσουν.

Αν και στο βίντεο φαίνεται η Γκράσο να πανηγυρίζει, τελικά γονάτισε με ανησυχία καθώς η αντίπαλός της λάμβανε ιατρική φροντίδα.

OH MY GOD WHAT A FINISH FROM ALEXA GRASSO!!!



SHE PUT MAYCEE BARBER OUT COLD ? #UFCSeattle pic.twitter.com/QJ3kTGq0a8 — Championship Rounds (@ChampRDS) March 29, 2026

Οι γιατροί συνέχισαν να βοηθούν την Μπάρμπερ να ανακτήσει τις αισθήσεις της, ενώ η αθλήτρια τελικά έφυγε από το ρινγκ με δική της πρωτοβουλία, καταφέρνοντας να σταθεί δίπλα στον διαιτητή και τη Γκράσο όταν ανακοινώθηκε η νικήτρια.

Πολλοί άλλοι δημοσίευσαν στιγμιότυπα οθόνης της κενής έκφρασης της Barber αμέσως μετά τον αγώνα, καθώς ξάπλωσε στον τάπητα με ένα κενό βλέμμα στο πρόσωπό της.