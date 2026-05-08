Χρυσοχοΐδης για Final 4 Euroleague: Θα πάω στο ΟΑΚΑ για αυτοψία - Η ευχή για τον Παναθηναϊκό

Για τη φιλοξενία του Final 4 της Euroleague στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί και στο άγχος που υπάρχει ενόψει της διοργάνωσης.

Ο υπουργός εξέφρασε αρχικά την ευχή του για τη σημερινή πρόκριση του Παναθηναϊκού και έπειτα αναφέρθηκε στο πεδίο της αρμοδιότητάς του.

«Μακάρι να λειτουργήσουν όλα με βάση την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου και της τάξης. Να γίνει ένα ανταγωνιστικό F4, για το καλύτερο αποτέλεσμα και η Ελλάδα, όπως στο Conference League, να εχει εξαιρετική εικόνα προς τα έξω», είπε, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ.

«Εργαζόμαστε συστηματικά για να πάνε όλα καλά στο Final 4 του ΟΑΚΑ. Υπάρχει μεγάλο άγχος, θα πάμε να κάνουμε αυτοψία, να δούμε πώς θα υλοποιηθούν τα μέτρα. Είναι δύσκολο εγχείρημα σε κάθε περίπτωση», ανέφερε επιπλέον ο κ. Χρυσοχοΐδης.

