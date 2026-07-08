Το ΝΑΤΟ πάει μουντιάλ - Η εμφάνιση με φανέλες δύο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα
Ενόψει της αναμέτρησης των ομάδων τους στις 11 Ιουλίου στις ΗΠΑ
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- Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι ηγέτες των κρατών έδειξαν υποστήριξη στις εθνικές ομάδες τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
- Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε φορούσαν τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων.
- Η εμφάνιση αυτή έγινε στη βρετανική πρεσβεία στην Άγκυρα, πριν από τον αγώνα των δύο χωρών στις 11 Ιουλίου στις ΗΠΑ.
- Η υποστήριξη αυτή συνέβη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνδέοντας έτσι τον αθλητισμό με τη διπλωματία.
Δύο σημαντικά γεγονότα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική και η Σύνοδος Κορυφής στο ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
Πώς όμως μπορεί να συνδέονται; Πολύ απλά. Οι ηγέτες των κρατών που συμμετέχουν στη βορειοατλαντική συμμαχία στηρίζουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, που αγωνίζονται στο μουντιάλ και το δείχνουν.
Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ και ο Νορβηγός ομόλογός του, Γιόνας Γκαρ Στόρε έκαναν την έκπληξη, καθώς εμφανίστηκαν μαζί στη βρετανική πρεσβεία στην Άγκυρα φορώντας τις φανέλες των εθνικών ομάδων τους, ενόψει της αναμέτρησης το Σάββατο, 11 Ιουλίου.
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