Νέα ανακάλυψη στον Άρη: Οργανικά μόρια ενδέχεται να αποκαλύψουν στοιχεία για ζωή στον πλανήτη

Ανακάλυψη μεγάλης σημασίας για την ύπαρξη ζωής στον Άρη πραγματοποιήθηκε από το ρόβερ Curiosity της NASA. Στα βραχώδη δείγματα που συνέλεξε από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, βρέθηκαν οργανικά μόρια «εντυπωσιακού μεγέθους», σύμφωνα με το phys.org.

Τα δείγματα περιείχαν τα μόρια δεκάνιο, ενδεκάνιο και δωδεκάνιο, οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από 10, 11 και 12 άτομα άνθρακα αντίστοιχα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι απομεινάρια λιπαρών οξέων.

Τα λιπαρά οξέα, που στη Γη είναι βασικά δομικά στοιχεία της ζωής, εντοπίζονται για πρώτη φορά σε τέτοιο μέγεθος στον Άρη, και τα αποτελέσματα της ανακάλυψης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική, καθώς οι επιστήμονες του Curiosity είχαν αναγνωρίσει στο παρελθόν μικρότερα, πιο απλά οργανικά μόρια στον Άρη. Ωστόσο, η ανακάλυψη αυτών των μεγαλύτερων οργανικών ενώσεων αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι η οργανική χημεία στον πλανήτη προχώρησε σε μια πιο σύνθετη μορφή, απαραίτητη για την εμφάνιση ζωής.

Στη Γη, τα ζωντανά όντα παράγουν λιπαρά οξέα για τη δημιουργία κυτταρικών μεμβρανών και άλλες λειτουργίες. Ωστόσο, αυτά τα μόρια μπορούν να δημιουργηθούν και χωρίς τη συμμετοχή ζωής, μέσω χημικών αντιδράσεων που προκύπτουν από γεωλογικές διεργασίες, όπως η αλληλεπίδραση του νερού με τα μέταλλα σε υδροθερμικές οπές.

Αν και είναι ακόμα υποθετικό, οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα λιπαρά οξέα στον Άρη μπορεί να προέρχονται από την αποδόμηση των μεμβρανών κυττάρων που υπήρχαν στον πλανήτη πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Η νέα μελέτη ενισχύει την υπόθεση ότι αυτές οι οργανικές ενώσεις μπορεί να έχουν διατηρηθεί στον Άρη παρά την έκθεση του πλανήτη σε έντονη ακτινοβολία και οξείδωση για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.