Η Apple αναβαθμίζει μία σημαντική λειτουργία στο ξυπνητήρι των iPhone

Η Apple συνεχίζει να αναβαθμίζει το iOS 26 και με τη νέα beta του iOS 26.1 αλλάζει ελαφρώς το ξυπνητήρι, ώστε να μην έχετε καμία δικαιολογία για πιθανή… αργοπορία σας.

Η beta 2 του iOS 26.1 είναι τώρα διαθέσιμη στους developers (σε όλους τους χρήστες θα καταφτάσει αργότερα) και όπως μεταδίδει το MacRumors, άλλαξε το κουμπί του “stop”.

Αυτήν τη στιγμή, αν χτυπήσει το ξυπνητήρι στο iPhone, οι χρήστες βλέπουν δύο επιλογές, το snooze (αναβολή) και το stop.

Με τη νέα αναβάθμιση, το stop αλλάζει και δεν θα σταματάει με ένα απλό tap, αλλά με slide. Η διακοπή ενός ξυπνητηριού στο iOS 26.1 beta 2 απαιτεί πλέον μια νέα κίνηση «Slide to Stop» αντί για ένα απλό πάτημα. Το snooze (αναβολή του ξυπνητηριού) παραμένει προς το παρόν με ένα απλό πάτημα.

Πώς θα είναι το ξυπνητήρι στο iOS 26.1:

Αυτή η νέα λειτουργία θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους ανθρώπους που απενεργοποιούν το ξυπνητήρι «μέσα στον ύπνο τους» χωρίς να το θέλουν.

Ωστόσο, θα χρειαστεί λίγη υπομονή ακόμη, διότι το iOS 26.1 βρίσκεται προς το παρόν σε beta φάση.