Θες να βάλεις «stop» στους αδιάκριτους... επισκέπτες του κινητού σου τηλεφώνου;



Είτε έχεις Android, είτε iOS, σου έχουμε τη λύση!



Τι λες; Είναι δυνατό;

Η διαδικασία σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ απλή και αν την υιοθετήσεις κανείς δεν θα μπορεί να μπει ξανά εκεί που δεν θέλεις.

Επίσης αν την ακολουθήσεις εφεξής σε όποιον δώσεις το κινητό σου τηλέφωνο αυτός δεν θα μπορεί ξανά να βγει από το περιβάλλον της συγκεκριμένης εφαρμογής. Εύκολα μπορείς και να άρεις τον περιορισμό.

Δες το βίντεο και μάθε βήμα-βήμα πώς να «κλειδώσεις» κάποιον σε μια μόνο εφαρμογή στο κινητό σου: