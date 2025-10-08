Το Instagram έχει ξεκινήσει να ενεργοποιεί σταδιακά ένα νέο χαρακτηριστικό, τους «Χάρτες», που επιτρέπει στους φίλους και ακολούθους σου να βλέπουν την τοποθεσία από όπου μοιράζεσαι ιστορίες, δημοσιεύσεις ή reels και φυσικά, αντίστροφα, μπορούν να βλέπουν τη δική σου τοποθεσία από τις αναρτήσεις σου.

Αν δεν θέλεις να γνωρίζουν οι άλλοι πού βρίσκεσαι ή απλώς θέλεις περισσότερη ιδιωτικότητα, μπορείς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου με δύο τρόπους:

Από τους Χάρτες, πάτα το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία, επίλεξε «Κανένας» και μετά «Τέλος». Από το προφίλ σου, μπες στις Ρυθμίσεις έπειτα Ιστορία, live και Τοποθεσία, έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και επίλεξε ξανά «Κανένας».

Δες το βίντεο και μάθε βήμα-βήμα πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram:

Με αυτόν τον τρόπο, η δραστηριότητά σου στο Instagram δεν θα εμφανίζει πλέον την τοποθεσία σου στους φίλους σου, ενώ εσύ θα συνεχίζεις να μοιράζεσαι κανονικά τις αναρτήσεις σου χωρίς να αποκαλύπτεις που βρίσκεσαι.