Πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram
Γνώριζες ότι κάποιοι μπορούν να δουν την τοποθεσία σου μέσα από το Instagram;
Το Instagram έχει ξεκινήσει να ενεργοποιεί σταδιακά ένα νέο χαρακτηριστικό, τους «Χάρτες», που επιτρέπει στους φίλους και ακολούθους σου να βλέπουν την τοποθεσία από όπου μοιράζεσαι ιστορίες, δημοσιεύσεις ή reels και φυσικά, αντίστροφα, μπορούν να βλέπουν τη δική σου τοποθεσία από τις αναρτήσεις σου.
Αν δεν θέλεις να γνωρίζουν οι άλλοι πού βρίσκεσαι ή απλώς θέλεις περισσότερη ιδιωτικότητα, μπορείς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου με δύο τρόπους:
- Από τους Χάρτες, πάτα το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία, επίλεξε «Κανένας» και μετά «Τέλος».
- Από το προφίλ σου, μπες στις Ρυθμίσεις έπειτα Ιστορία, live και Τοποθεσία, έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και επίλεξε ξανά «Κανένας».
Δες το βίντεο και μάθε βήμα-βήμα πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram:
Με αυτόν τον τρόπο, η δραστηριότητά σου στο Instagram δεν θα εμφανίζει πλέον την τοποθεσία σου στους φίλους σου, ενώ εσύ θα συνεχίζεις να μοιράζεσαι κανονικά τις αναρτήσεις σου χωρίς να αποκαλύπτεις που βρίσκεσαι.