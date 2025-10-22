ChatGPT Atlas: Νέα μηχανή αναζήτησης που αλλάζει το ίντερνετ όπως το γνωρίζαμε - Τι σηματοδοτεί

Την Τρίτη, η νεοσύστατη εταιρεία OpenAI παρουσίασε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, βασισμένη στην φημισμένη τεχνητή νοημοσύνη της.

Ο Fabian Suchanek, καθηγητής στην Télécom Paris που ειδικεύεται σε γλωσσικά μοντέλα, αποκρυπτογραφεί τις προκλήσεις που περιβάλλουν ένα τέτοιο εργαλείο.

Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού που υποστηρίζεται από το ChatGPT.

Το Atlas, η νέα μηχανή αναζήτησης της OpenAI, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή στο τοπίο των ψηφιακών γιγάντων, το οποίο έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικό από την άφιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Με μια μηχανή αναζήτησης ικανή να προβλέπει τις ανάγκες των χρηστών και καθοδηγούμενη από τον πράκτορα συνομιλίας ChatGPT, η νεοσύστατη εταιρεία εγγυάται στους χρήστες του Διαδικτύου «έναν σούπερ βοηθό» .

Αυτή η καινοτομία επιβεβαιώνει την επιθυμία του δημιουργού του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο να γίνει η νούμερο ένα πύλη προς τον Ιστό - μια θέση που κατέχει επί του παρόντος η Google.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια σπάνια ευκαιρία, που εμφανίζεται μόνο μία φορά τη δεκαετία, για να επανεξετάσουμε την ίδια τη φύση ενός προγράμματος περιήγησης και τον τρόπο χρήσης του», λέει ο Sam Altman, ο επικεφαλής της OpenAI σχετικά με τη νέα του μηχανή αναζήτησης.

Ο Fabien Suchanek, καθηγητής στη σχολή μηχανικών Télécom Paris και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, μιλά στη liberation για τη νέα μηχανή αναζήτησης:

Σηματοδοτεί η άφιξη αυτού του νέου εργαλείου ένα πραγματικό σημείο καμπής στην ψηφιακή τεχνολογία;

Είναι ένα από τα πιο ισχυρά γλωσσικά μοντέλα στην αγορά, επομένως η πρωτοβουλία είναι αξιοσημείωτη - παρόλο που άλλοι προσφέρουν ήδη chatbots ενσωματωμένα στα προγράμματα περιήγησής τους, όπως τα Opera, Firefox, Brave και Edge. Αυτό που είναι «πιο φουτουριστικό» και καινοτόμο είναι η χρήση του συστήματος ChatGPT ως «agent».

Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το bot θα αλληλεπιδράσει με την ιστοσελίδα για να ολοκληρώσει εργασίες όπως η πραγματοποίηση κράτησης ή η αγορά κάποιου πράγματος. Ο κύριος κίνδυνος είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτελεί ενέργειες εκ μέρους του χρήστη. Και αυτό είναι κάτι καινούργιο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από αυτές τις νέες εξελίξεις;

Αυτά είναι τα ίδια ερωτήματα που προκύπτουν με τα LLM [Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ένα είδος προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης ικανό να αναγνωρίζει και να δημιουργεί κείμενο - σημείωση του συντάκτη] γενικά. Πρέπει να γνωρίζετε τον βαθμό στον οποίο θέλετε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα: εδώ, για παράδειγμα, το ιστορικό περιήγησης.

Οι σελίδες που επισκέπτομαι, το περιεχόμενό τους, ειδικά ό,τι δεν είναι κανονικά προσβάσιμο στις μηχανές αναζήτησης, όπως τα έγγραφα Google, τέτοια πράγματα... Το ChatGPT θα μπορεί να δει όλα αυτά.

Εδώ υπάρχει μια πραγματική πρόκληση ασφάλειας, επειδή μέχρι τώρα, ήταν πάντα ο ίδιος ο χρήστης που εκτελούσε την ενέργεια.

Αρχικά, ο χρήστης θα παρακολουθεί τι έχει κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αλλά μόλις την εμπιστευτεί, υπάρχει ο κίνδυνος το ChatGPT να πάρει ελευθερίες και να κάνει πράγματα κατά λάθος ή που δεν είχαν προγραμματιστεί! Τώρα, μπορούμε επίσης να φανταστούμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από χάκερ που θα χειραγωγούσαν το σύστημα. Αλλά αυτό είναι ένα ακόμη πρόβλημα.

Πώς μπορούν οι χρήστες να προετοιμαστούν για να ενσωματώσουν αυτούς τους πιθανούς κινδύνους στην καθημερινότητά τους;

Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για την κοινωνία μας, το οποίο εξαρτάται από την ικανότητα του χρήστη να κατανοήσει τους κινδύνους που συνοδεύουν τα LLM. Είναι ένας κανόνας τριών: εμπιστευτικότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Πρέπει να υπάρχει συλλογική επίγνωση, αλλά και εμπειρία αυτών των κινδύνων από τον πληθυσμό, όπως ακριβώς υπάρχει αναγνώριση από την κοινωνία των απάτων, των διαδικτυακών απάτων.

Προς το παρόν, δεδομένου ότι όλα είναι εξαιρετικά καινούργια και κινούνται με απίστευτη ταχύτητα, η κοινωνία δεν είναι ακόμη προετοιμασμένη γι' αυτό.

Παλιότερα, υπήρχε πάντα ένα αρκετά ορατό εμπόδιο μεταξύ αυτού που δίναμε στο ChatGPT και του πώς ήταν η ζωή μας έξω από το ChatGPT. Με το Atlas, αυτό το εμπόδιο καταρρίπτεται. Ακόμα και με τη δυνατότητα "απενεργοποίησης" [απενεργοποίησης της λειτουργίας], υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μοιραζόμαστε περισσότερα από όσα είχαμε σκοπό.

Γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το οικοσύστημα του διαδικτύου και τις χρήσεις του. Τι σημαίνει αυτό για το ChatGPT Atlas;

Ναι, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπάρχει ο κίνδυνος «κατάρρευσης του οικοσυστήματος», κάτι που ονομάζεται κανιβαλισμός ιστού.

Με την αντικατάσταση της παραδοσιακής αναζήτησης ιστού με διεπαφές που βασίζονται σε LLM, ο χρήστης θέτει μια ερώτηση και το πρόγραμμα περιήγησης απαντά απευθείας με μια σύνοψη των απαντήσεων χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να μεταβεί στις ιστοσελίδες, γεγονός που στερεί από τους ιστότοπους τους επισκέπτες τους.

Αυτό το φαινόμενο θέτει προφανή οικονομικά προβλήματα: εάν οι ιστοσελίδες έχουν λιγότερο κίνητρο να παράγουν περιεχόμενο επειδή έχουν λιγότερους επισκέπτες, θα παράγουν λιγότερο, και αν σταματήσουν, το Διαδίκτυο θα πεθάνει. Εάν συμβεί αυτό, τα γλωσσικά μοντέλα θα είναι τα επόμενα που θα πεθάνουν, καθώς εκπαιδεύονται στο περιεχόμενο ιστού.

Αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο, αλλά ήδη βλέπουμε ότι η κίνηση στο Διαδίκτυο μειώνεται λόγω των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Με το ChatGPT Atlas, ακόμα κι αν χρησιμοποιούμε περισσότερο την υποβοηθούμενη πλοήγηση, το μοντέλο του συνυπάρχει με αυτό του ChatGPT. Επομένως, αυτός ο κίνδυνος είναι πάντα στο τραπέζι.

Η άφιξη της OpenAI σε αυτήν την εξειδικευμένη αγορά την καθιστά άμεσο ανταγωνιστή για άλλες ψηφιακές εταιρείες;

Εκεί που βλέπω ανταγωνισμό είναι ότι η αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης ChatGPT Atlas είναι σαν μιας μηχανής αναζήτησης. Η πρώτη σελίδα στην οποία θα φτάνουν οι χρήστες δεν θα είναι πλέον της Google, όπως συμβαίνει συχνά, αλλά η μηχανή αναζήτησης ή η διεπαφή του ChatGPT: επομένως, η Google κινδυνεύει να χάσει μερίδιο αγοράς. Πέρα από αυτό, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επιτυχία ή η αποτυχία του ChatGPT Atlas.