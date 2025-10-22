Η OpenAI λανσάρει δικό της browser για να ανταγωνιστεί το Chrome της Google

Ο νέος browser ονομάζεται ChatGPT Atlas και δεν θα διαθέτει το παραδοσιακό address bar

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Η OpenAI λανσάρει δικό της browser για να ανταγωνιστεί το Chrome της Google
REUTERS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δημιουργός του ChatGPT, OpenAI, παρουσίασε έναν νέο browser που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Google, η οποία διατηρεί το Chrome, τον δημοφιλέστερο browser παγκοσμίως.

Ο νέος browser, με το όνομα ChatGPT Atlas, εγκαταλείπει το παραδοσιακό address bar – χαρακτηριστικό-σήμα κατατεθέν των μηχανών αναζήτησης – και, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, είναι «δομημένος γύρω από το ChatGPT». Το Atlas έγινε διαθέσιμο την Τρίτη 21 Οκτωβρίου για το λειτουργικό macOS της Apple.

Η κυκλοφορία του Atlas σηματοδοτεί την προσπάθεια της OpenAI να αξιοποιήσει εμπορικά την τεχνητή νοημοσύνη και να κεφαλαιοποιήσει τη ραγδαία αύξηση των χρηστών της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Atlas θα προσφέρει και μια επί πληρωμή λειτουργία «agent mode», η οποία θα μπορεί να πραγματοποιεί αυτόνομες αναζητήσεις για λογαριασμό των χρηστών του ChatGPT.

Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη μόνο για συνδρομητές και αξιοποιεί το chatbot ώστε να προσαρμόζεται στο περιβάλλον περιήγησης, καθιστώντας το «πιο γρήγορο και πιο χρήσιμο».

Η OpenAI ανακοίνωσε παράλληλα σειρά συνεργασιών με διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως τα e-commerce sites Etsy και Shopify, καθώς και τις πλατφόρμες κρατήσεων Expedia και Booking.com, επιχειρώντας να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στις online υπηρεσίες της.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου DevDay νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Άλτμαν αποκάλυψε ότι το ChatGPT έχει φτάσει τα 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ανά εβδομάδα, διπλασιάζοντας τα 400 εκατομμύρια του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Demandsage.

«Πιστεύω ότι οι πρώτοι χρήστες θα δοκιμάσουν το νέο browser της OpenAI», δήλωσε ο Πατ Μούρχεντ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής της Moor Insights & Strategy. Ωστόσο, εξέφρασε σκεπτικισμό για το κατά πόσο το Atlas μπορεί να απειλήσει σοβαρά το Chrome ή το Microsoft Edge, σημειώνοντας ότι «οι περισσότεροι χρήστες, ειδικά οι αρχάριοι και οι εταιρικοί, θα περιμένουν οι αγαπημένοι τους browsers να αποκτήσουν τις ίδιες δυνατότητες». Ο Μούρχεντ πρόσθεσε ότι το Microsoft Edge ήδη προσφέρει πολλές από αυτές τις λειτουργίες.

Η πρόκληση της OpenAI έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση που χαρακτήρισε την Google παράνομο μονοπώλιο στην online αναζήτηση. Σε πρόσφατη δικαστική απόφαση, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν κατάφερε να επιβάλει τον διαχωρισμό του Chrome από την Google, παρά τις σχετικές προτάσεις των δικηγόρων του.

Στο μεταξύ, όλο και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου στρέφονται στη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), όπως το ChatGPT, για αναζητήσεις και προτάσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Datos, τον Ιούλιο του 2024 περίπου 5,99% των αναζητήσεων σε browsers υπολογιστών πραγματοποιούνταν μέσω LLMs — ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η Google, που επίσης επενδύει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει δώσει την τελευταία χρονιά προτεραιότητα σε απαντήσεις που παράγονται από AI στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δένδρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

17:18ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν καινοτόμο βιολογική κόλλα για να αντικαταστήσουν τα ράμματα

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Περιμένω η ομάδα να βγάλει αντίδραση» - Ο Λιούμπισιτς στη λίστα αντί του Ζίνι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι άντρες μετά τα 40 αφήνουν τις γυναίκες τους για νεότερες συντρόφους

17:11LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Ο εφιάλτης των διατροφικών διαταραχών, το body shaming και η στήριξη του Ντέιβιντ

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σάρωσαν οι καταιγίδες τη δυτική Ελλάδα - Πάνω από 60 χιλιοστά βροχής στη Ζάκυνθο

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Παπανικολάου - Τα δεδομένα ενόψει Μπάγερν

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Οζντόεφ στη Γαλλία, διαθέσιμος ο Παβλένκα

16:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI λανσάρει δικό της browser για να ανταγωνιστεί το Chrome της Google

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμπιν Φαν Πέρσι: «Ένας αγώνας που η Φέγενορντ πρέπει να νικήσει»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία, ρόλους και λειτουργία μέχρι σήμερα - Πώς δρούσε

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τη ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο: Τελευταία υποστολή σημαίας για την ιστορική μονάδα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Σαββόπουλο: Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Οικτρή και αξιοθρήνητη προσπάθεια ενός μίζερου πρωθυπουργού να αντιμετωπίσει τον αγώνα για Δικαιοσύνη

16:42ΥΓΕΙΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τον Καρκίνο του Μαστού στη ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά

16:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Προτεραιότητά μας το τουρνουά να παραμείνει στην Αθήνα»

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Τι φοβούνται στη φυλακή; Γιατί θα έχει μόνιμη αστυνομική προστασία

16:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas: Ολοκληρώθηκε το έργο βιώσιμης διαχείρισης νερού στον Δήμο Τανάγρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία, ρόλους και λειτουργία μέχρι σήμερα - Πώς δρούσε

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί - Δείτε βίντεο

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

12:51ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης– Για πρώτη φορά με F-16 Viper

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Τι φοβούνται στη φυλακή; Γιατί θα έχει μόνιμη αστυνομική προστασία

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί έξω από τη σερβική Βουλή: Πρώην υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών ο δράστης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ