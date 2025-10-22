Η OpenAI λανσάρει δικό της browser για να ανταγωνιστεί το Chrome της Google

Η δημιουργός του ChatGPT, OpenAI, παρουσίασε έναν νέο browser που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Google, η οποία διατηρεί το Chrome, τον δημοφιλέστερο browser παγκοσμίως.

Ο νέος browser, με το όνομα ChatGPT Atlas, εγκαταλείπει το παραδοσιακό address bar – χαρακτηριστικό-σήμα κατατεθέν των μηχανών αναζήτησης – και, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, είναι «δομημένος γύρω από το ChatGPT». Το Atlas έγινε διαθέσιμο την Τρίτη 21 Οκτωβρίου για το λειτουργικό macOS της Apple.

Η κυκλοφορία του Atlas σηματοδοτεί την προσπάθεια της OpenAI να αξιοποιήσει εμπορικά την τεχνητή νοημοσύνη και να κεφαλαιοποιήσει τη ραγδαία αύξηση των χρηστών της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Atlas θα προσφέρει και μια επί πληρωμή λειτουργία «agent mode», η οποία θα μπορεί να πραγματοποιεί αυτόνομες αναζητήσεις για λογαριασμό των χρηστών του ChatGPT.

Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη μόνο για συνδρομητές και αξιοποιεί το chatbot ώστε να προσαρμόζεται στο περιβάλλον περιήγησης, καθιστώντας το «πιο γρήγορο και πιο χρήσιμο».

Η OpenAI ανακοίνωσε παράλληλα σειρά συνεργασιών με διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως τα e-commerce sites Etsy και Shopify, καθώς και τις πλατφόρμες κρατήσεων Expedia και Booking.com, επιχειρώντας να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στις online υπηρεσίες της.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου DevDay νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Άλτμαν αποκάλυψε ότι το ChatGPT έχει φτάσει τα 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ανά εβδομάδα, διπλασιάζοντας τα 400 εκατομμύρια του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Demandsage.

«Πιστεύω ότι οι πρώτοι χρήστες θα δοκιμάσουν το νέο browser της OpenAI», δήλωσε ο Πατ Μούρχεντ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής της Moor Insights & Strategy. Ωστόσο, εξέφρασε σκεπτικισμό για το κατά πόσο το Atlas μπορεί να απειλήσει σοβαρά το Chrome ή το Microsoft Edge, σημειώνοντας ότι «οι περισσότεροι χρήστες, ειδικά οι αρχάριοι και οι εταιρικοί, θα περιμένουν οι αγαπημένοι τους browsers να αποκτήσουν τις ίδιες δυνατότητες». Ο Μούρχεντ πρόσθεσε ότι το Microsoft Edge ήδη προσφέρει πολλές από αυτές τις λειτουργίες.

Η πρόκληση της OpenAI έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση που χαρακτήρισε την Google παράνομο μονοπώλιο στην online αναζήτηση. Σε πρόσφατη δικαστική απόφαση, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν κατάφερε να επιβάλει τον διαχωρισμό του Chrome από την Google, παρά τις σχετικές προτάσεις των δικηγόρων του.

Στο μεταξύ, όλο και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου στρέφονται στη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), όπως το ChatGPT, για αναζητήσεις και προτάσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Datos, τον Ιούλιο του 2024 περίπου 5,99% των αναζητήσεων σε browsers υπολογιστών πραγματοποιούνταν μέσω LLMs — ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η Google, που επίσης επενδύει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει δώσει την τελευταία χρονιά προτεραιότητα σε απαντήσεις που παράγονται από AI στα αποτελέσματα αναζήτησης.

