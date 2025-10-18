Το ChatGPT αλλάζει και γίνεται «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχόμενο για ενήλικες

Ο Άλτμαν υπόσχεται «πιο ανθρώπινο» ChatGPT με επιλογή ερωτικού περιεχομένου για ενήλικες - Αντιδράσεις για την προηγούμενη έκδοση που κρίθηκε υπερβολικά περιοριστική - Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Το ChatGPT αλλάζει και γίνεται «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχόμενο για ενήλικες
Η OpenAI ετοιμάζει μια μεγάλη ανατροπή στη λειτουργία του ChatGPT. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του δημοφιλούς chatbot, η οποία θα επιτρέπει πιο «ανθρώπινη» συμπεριφορά και, για όσους το επιλέγουν, τη δημιουργία ερωτικού περιεχομένου, αποκλειστικά για ενήλικες χρήστες.

Η αλλαγή αυτή, που σηματοδοτεί μια ουσιαστική μετατόπιση στη φιλοσοφία της εταιρείας, όπως επισημαίνει το Reuters, βασίζεται -όπως δήλωσε ο Άλτμαν- στην αρχή «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες» (treat adult users like adults). Για τον λόγο αυτό, το νέο ChatGPT θα ενσωματώνει ένα πιο αυστηρό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι σχετικές λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μόνο σε όσους το επιλέγουν και έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών.

ChatGPT

Το ChatGPT αλλάζει ακόμη μία φορά, πριν το τέλος του έτους

REUTERS

«Περισσότερη ελευθερία, όχι λιγότερη ασφάλεια»

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Άλτμαν, η OpenAI σκοπεύει να «χαλαρώσει» κάποιους από τους περιορισμούς που είχαν τεθεί στις πρόσφατες εκδόσεις του ChatGPT, καθώς -όπως είπε- αυτοί έκαναν το chatbot «λιγότερο χρήσιμο και λιγότερο απολαυστικό για πολλούς χρήστες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας».

«Τώρα που έχουμε καλύτερα εργαλεία και περισσότερους μηχανισμούς προστασίας, μπορούμε να επιτρέψουμε περισσότερη ελευθερία στους χρήστες, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια», σημείωσε ο επικεφαλής της OpenAI σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Παράλληλα, τόνισε ότι η εταιρεία δεν θα άρει κανέναν από τους περιορισμούς που αφορούν περιπτώσεις ψυχικής κρίσης ή περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη. «Δεν είμαστε η ηθική αστυνομία του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά, «αλλά έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε όσους βρίσκονται σε ευάλωτη θέση».

FILE PHOTO: Illustration shows ChatGPT logo

«Δεν είμαστε η ηθική αστυνομία του κόσμου», έγραψε ο Άλτμαν

REUTERS

Τι αλλάζει με τη νέα έκδοση του ChatGPT

Η νέα έκδοση του ChatGPT θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να επιλέγει τον τρόπο που θέλει να αλληλεπιδρά με το σύστημα, επισημαίνει το ABC News. «Αν κάποιος θέλει το ChatGPT να είναι πιο εκφραστικό, να χρησιμοποιεί emoji ή να έχει πιο φιλικό, ανθρώπινο ύφος, θα μπορεί να το κάνει. Αλλά μόνο αν το επιλέξει ο ίδιος», εξήγησε ο Άλτμαν.

Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία με την πιο «ανθρώπινη» ή «οικεία» συμπεριφορά, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ερωτικού περιεχομένου, θα είναι προαιρετικές (opt-in) και θα ενεργοποιούνται μόνο μετά από επιβεβαίωση ηλικίας, όπως διαβεβαιώνουν οι δημιουργοί.

Αν και η OpenAI δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποια μορφή θα έχει το επιτρεπόμενο «αισθησιακό» περιεχόμενο, πρόκειται για σημαντική στροφή πολιτικής. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή ερωτικού υλικού απαγορευόταν σχεδόν πλήρως, με εξαίρεση ορισμένα λογοτεχνικά ή εκπαιδευτικά πλαίσια.

Από την αυστηρή GPT-5 στην επιστροφή της «ανθρώπινης» εμπειρίας

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η κυκλοφορία της έκδοσης GPT-5 (γνωστής και ως «5o»), η οποία θεωρήθηκε υπερβολικά αυστηρή και αποστειρωμένη. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη «μηχανική» συμπεριφορά του chatbot, υποστηρίζοντας ότι έχασε την προσωπικότητα και τη φυσικότητα που χαρακτήριζαν την προηγούμενη γενιά, τη GPT-4.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τεχνολογικά φόρουμ ανάγκασαν την OpenAI να επανεξετάσει τη στάση της. Για μικρό χρονικό διάστημα, η εταιρεία επανέφερε προσωρινά στοιχεία της έκδοσης GPT-4o, με πιο ευέλικτο και «ζεστό» ύφος απαντήσεων, ενώ δεσμεύθηκε ότι η νέα εκδοχή θα ισορροπεί καλύτερα ανάμεσα στην ασφάλεια και τη φυσικότητα.

FILE PHOTO: Illustration shows OpenAI logo

Η OpenAI αναθεωρεί τη στρατηγική της

REUTERS

Αντιδράσεις για τη νέα έκδοση του ChatGPT

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται και με μια υπόθεση που προκάλεσε έντονο διάλογο στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Τον περασμένο Αύγουστο, οικογένεια κατέθεσε αγωγή εναντίον της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT είχε ενθαρρύνει τον 16χρονο γιο τους να αυτοκτονήσει, επικυρώνοντας τις πιο «επικίνδυνες σκέψεις» του.

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε αυστηροποίηση των κανόνων για ευαίσθητα ζητήματα και είχε εισαγάγει φίλτρα για περιπτώσεις ψυχικής δυσφορίας. Ωστόσο, η υπερβολική αυστηρότητα δημιούργησε αίσθηση λογοκρισίας και προκάλεσε κύμα κριτικής για «υπερπροστατευτική» στάση.

Ο Άλτμαν, απαντώντας σε αυτή την κριτική, τόνισε ότι η OpenAI θέλει να βρει τη σωστή ισορροπία: «Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο σημαντική στη ζωή των ανθρώπων, το να επιτρέπουμε περισσότερη ελευθερία στο πώς τη χρησιμοποιούν είναι μέρος της αποστολής μας».

Η επόμενη μέρα για το ChatGPT

Μαζί με τις νέες λειτουργίες, η OpenAI θα παρουσιάσει και εργαλεία προστασίας ανηλίκων, καθώς και συμβούλιο ειδικών για την ψυχική υγεία και την ευημερία των χρηστών. Το συμβούλιο θα εξετάζει πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τα συναισθήματα, τα κίνητρα και την ψυχολογία των ανθρώπων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο υγιές πλαίσιο αλληλεπίδρασης.

Η κυκλοφορία της νέας έκδοσης του ChatGPT, τον Δεκέμβριο, αναμένεται να καθορίσει τη μελλοντική κατεύθυνση της OpenAI, που σύμφωνα με τους ίδιους, συνοψίζεται στο εξής: περισσότερη ελευθερία για τους ενήλικες χρήστες, αλλά και αυστηρή προστασία για τους ανηλίκους και όσους αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες.

Το στοίχημα για τον Σαμ Άλτμαν είναι να αποδείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραμένει ανθρώπινη - χωρίς, όμως, να γίνεται επικίνδυνη.

