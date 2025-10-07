Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο μαθητής ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για αστείο

Newsbomb

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες
Unsplash - Φωτογραφία αρχείου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ ενισχύουν τα συστήματα επιτήρησης στο διαδίκτυο λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για περιστατικά βίας, όπως οι πυροβολισμοί στα σχολεία.

Πρόσφατα, ένας 13χρονος μαθητής στη Φλόριντα συνελήφθη μετά από ειδοποίηση που προκλήθηκε από ερώτησή του στο ChatGPT σχετικά με τον τρόπο να σκοτώσει έναν φίλο του, αναδεικνύοντας τα όρια της παρακολούθησης και την προστασία της ιδιωτικότητας στα ψηφιακά περιβάλλοντα των μαθητών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ντέλαντ της Φλόριντα, όπου ο μαθητής του Γυμνασίου Southwestern χρησιμοποίησε το ChatGPT για να ρωτήσει «πώς να σκοτώσω τον φίλο μου στη μέση του μαθήματος». Η φράση ενεργοποίησε το σύστημα παρακολούθησης Gaggle, συνεργάτη της Google, που αξιολογεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες των μαθητών σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Άμεσα, οι αρχές ενημερώθηκαν, ο έφηβος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αστυνομία για ανάκριση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο μαθητής ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για αστείο και ότι απλώς «τρολάριζε» έναν φίλο του που τον είχε ενοχλήσει. Ωστόσο, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βολούσια χαρακτήρισε το περιστατικό ως σοβαρή έκτακτη ανάγκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για γονεϊκή ευθύνη και ενημέρωση ώστε να αποφεύγονται παρόμοια λάθη.

Η Gaggle παρουσιάζεται ως εργαλείο ασφαλείας που παρακολουθεί μαθητές από τονηπιαγωγείο έως το λύκειο, εντοπίζοντας λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με βία, αυτοτραυματισμό ή εκφοβισμό. Μέσω της ανάλυσης των διαδικτυακών συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένων και αλληλεπιδράσεων με AI chatbots όπως το ChatGPT και το Google Gemini, συλλέγει στιγμιότυπα οθόνης και ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία τονίζει ότι, σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο, τα σχολεία έχουννομική υποχρέωση να προστατεύουν τους μαθητές από επιβλαβές περιεχόμενο και ότι δεν υπάρχει αναμενόμενη ιδιωτικότητα όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός και υπηρεσίες που παρέχονται από το σχολείο.

Παρά την επιβεβλημένη ασφάλεια, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση και παρακολούθηση των συνομιλιών των χρηστών στα chatbots. Η μέθοδος ανίχνευσης λέξεων-κλειδιών θυμίζει συστήματα μαζικής επιτήρησης όπως το PRISM, που κατέγραψε διαδικτυακές επικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό εγείρει ζητήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας, ειδικά όταν οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ευαίσθητα ή προσωπικά δεδομένα.

Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση υποθέσεων όπου η ψυχική υγεία σχετίζεται με αλληλεπιδράσεις σε AI chatbots, με περιπτώσεις που έχουν οδηγήσει σε αυτοκτονίες ή βίαιες πράξεις. Η καταγραφή και ανάλυση αυτών των συνομιλιών δημιουργεί προφίλ χρηστών που περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, κάτι που απαιτεί προσεκτική διαχείριση και νομοθετική ρύθμιση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

15:21ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: Νέο ρεκόρ δοτών συμπαγών οργάνων - Στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών με ένα «κλικ»

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχητικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Το 7% του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπισε πέρυσι μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κατολίσθηση στη Μελίντα – Τεράστιος βράχος κατέστρεψε το οδόστρωμα

15:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του! – «Απέχει από το να θεωρείται δεδομένο στο Μιλγουόκι»

15:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Εμβαθύνουμε τη συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας με νέες επενδύσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας

14:59LIFESTYLE

Ο Light δημοσίευσε φωτογραφία του γιου του μέσα από το μαιευτήριο - «Αίμα από το αίμα μου, σάρκα από τη σάρκα μου»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκαριστικές εικόνες πριν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης - Ισοπεδωμένες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες νεκροί

14:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«GENICA: Ο πίδακας του αίματος μου» στο Θέατρο Σημείο

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

14:42LIFESTYLE

Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Η ζωή μου είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Tέιλορ Σουίφτ: Οι δίσκοι, οι ταινίες και το φαινόμενο «Swiftnomics» που αλλάζει τη βιομηχανία του θεάματος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι και ένας σοβαρά τραυματίας

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οικογένειες κατά Νετανιάχου για την εσφαλμένη καταμέτρηση των ομήρων - «Είναι 48, όχι 46»

14:32TRAVEL

Νυμφαίο: Φθινοπωρινά χρώματα σε ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αμφίβολος για το ντέρμπι ο Φουρνιέ | Ερωτηματικό και με Dubai BC

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τέσσερις οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο – Ανάμεσά τους ένα παιδί

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν αστυνομικό κλοιό και περικυκλώνουν τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι και ένας σοβαρά τραυματίας

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκαριστικές εικόνες πριν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης - Ισοπεδωμένες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες νεκροί

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

14:42LIFESTYLE

Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Η ζωή μου είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω»

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τέσσερις οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο – Ανάμεσά τους ένα παιδί

14:59LIFESTYLE

Ο Light δημοσίευσε φωτογραφία του γιου του μέσα από το μαιευτήριο - «Αίμα από το αίμα μου, σάρκα από τη σάρκα μου»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τον πολιτικό χάρτη η παραίτηση Τσίπρα – Τι σημαίνει για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ –Οι «εκλεκτοί» που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ