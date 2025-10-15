Το ChatGPT γίνεται «ακατάλληλο για ανηλίκους» - Η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

Οι ενήλικοι χρήστες του ChatGPT θα μπορούν σύντομα να έχουν πρόσβαση σε μια λιγότερο λογοκριμένη έκδοση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτικό υλικό, ανακοίνωσε ο διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε μια προφανή αλλαγή πολιτικής.

«Τον Δεκέμβριο, καθώς θα εφαρμόζουμε πληρέστερα την ηλικιακή οριοθέτηση και στο πλαίσιο της αρχής μας "αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες σαν ενήλικες", θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό υλικό για επαληθευμένους ενήλικες», δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. Αν και παραμένει ασαφές ποιο υλικό θα χαρακτηρίζεται ως επιτρεπόμενο ερωτικό περιεχόμενο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική της OpenAI, η οποία προηγουμένως απαγόρευε τέτοιο περιεχόμενο στα περισσότερα πλαίσια.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, οι υπάρχουσες εκδόσεις του ChatGPT έγιναν «αρκετά περιοριστικές» για την προστασία των χρηστών από κινδύνους ψυχικής υγείας, αλλά αυτή η προσέγγιση έκανε το chatbot «λιγότερο χρήσιμο [και ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας. «Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ψυχική υγεία και έχουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις», είπε.

Αυτά τα «νέα εργαλεία» φαίνεται να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ασφαλείας και γονικούς ελέγχους που τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με το πώς το chatbot επηρέαζε την ψυχική υγεία των νεαρών χρηστών.

Ωστόσο, καθώς οι δικλείδες ασφαλείας για τους ανηλίκους επεκτείνονται, φαίνεται ότι ο Άλτμαν είναι έτοιμος να υιοθετήσει το ChatGPT μια πιο χαλαρή προσέγγιση για τους ενήλικες. Το OpenAI υπαινίχθηκε μια αλλαγή τον Φεβρουάριο, όταν η διατύπωση στη σελίδα "Model Spec" ενημερώθηκε για να διευκρινίσει ότι, προκειμένου να "μεγιστοποιηθεί η ελευθερία" για τους χρήστες, απαγορεύεται μόνο το σεξουαλικό περιεχόμενο που αφορά ανηλίκους. Ωστόσο, το ερωτικό περιεχόμενο θεωρούνταν "ευαίσθητο περιεχόμενο" που έπρεπε να δημιουργείται μόνο σε ορισμένα επιτρεπόμενα πλαίσια.

Εκτός από την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο, ο Άλτμαν δήλωσε επίσης ότι μια νέα έκδοση του ChatGPT θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, επιτρέποντας στο chatbot να υιοθετήσει πιο ξεχωριστές προσωπικότητες - βασιζόμενος στις ενημερώσεις της τελευταίας έκδοσης GPT‑4o. "Αν θέλετε το ChatGPT σας να απαντά με έναν πολύ ανθρώπινο τρόπο ή να χρησιμοποιεί ένα σωρό emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα πρέπει να το κάνει", είπε. "Αλλά μόνο αν το θέλετε εσείς".

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η εταιρεία έρχονται μετά από μήνυση που δέχτηκε νωρίτερα φέτος από γονείς ενός έφηβου στις ΗΠΑ που αυτοκτόνησε. Η αγωγή που κατέθεσαν οι Ματ και Μαρία Ρέιν, γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, ήταν η πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορεί την OpenAI για άδικο θάνατο. Το ζευγάρι από την Καλιφόρνια επέκρινε τους γονικούς ελέγχους της εταιρείας - οι οποίοι, όπως είπε, σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν την πιο υγιή χρήση του chatbot της - λέγοντας ότι δεν ήταν αρκετά.

Η οικογένεια συμπεριέλαβε αρχεία καταγραφής συνομιλιών μεταξύ του Άνταμ, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, και του ChatGPT που τον δείχνουν να εξηγεί ότι έχει αυτοκτονικές σκέψεις. Ο Άλτμαν είπε ότι η εταιρεία έχει πλέον καταφέρει να μετριάσει τους σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία και να διαθέτει νέα εργαλεία που της επιτρέπουν να «χαλαρώνει με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις».

Οι επικριτές λένε ότι η απόφαση της OpenAI να επιτρέψει ερωτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα δείχνει την ανάγκη για περισσότερη ρύθμιση σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο. «Πώς θα διασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τμήματα του ChatGPT που είναι μόνο για ενήλικες και παρέχουν ερωτικό περιεχόμενο;» δήλωσε η Τζένι Κιμ, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Boies Schiller Flexner. «Η Open AI, όπως και οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε αυτόν τον χώρο, απλώς χρησιμοποιεί τους ανθρώπους σαν πειραματόζωα».

Η ίδια εμπλέκεται σε αγωγή κατά της Meta που ισχυρίζεται ότι ο αλγόριθμος του Instagram της εταιρείας βλάπτει την ψυχική υγεία των εφήβων χρηστών. «Δεν γνωρίζουμε καν αν ο ηλικιακός περιορισμός τους θα λειτουργήσει», είπε.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ξεκίνησε έρευνα για το πώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης αλληλεπιδρούν με τα παιδιά. Στη Γερουσία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, εισήχθη διακομματική νομοθεσία που θα χαρακτηρίζει τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης ως προϊόντα. Ο νόμος θα επέτρεπε στους χρήστες να υποβάλλουν αξιώσεις ευθύνης κατά των προγραμματιστών chatbot.

Η ανακοίνωση του Άλτμαν έρχεται καθώς ορισμένοι αμφισβητούν την ταχεία αύξηση της αξίας των εταιρειών τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα της OpenAI αυξάνονται, αλλά ποτέ δεν ήταν κερδοφόρα. Ο καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Tulane, Ρομπ Λάλκα, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Τhe Venture Alchemists» δήλωσε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε μια μεγάλη μάχη για μερίδιο στην αγορά.

«Καμία εταιρεία δεν είχε ποτέ το είδος της επιτυχίας που είδε η OpenAI με το ChatGPT», δήλωσε στο BBC. «Έπρεπε να συνεχίσουν να προχωρούν σε αυτήν την εκθετική καμπύλη ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας την κυριαρχία στην αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο»

