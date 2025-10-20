Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστική υπόθεση με δικηγόρο το ChatGPT

Μια γυναίκα στην Καλιφόρνια κατάφερε να ανατρέψει ειδοποίηση έξωσης και να γλιτώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε πρόστιμα, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Σύμφωνα με το NBC News, η Λιν Γουάιτ είχε καθυστερήσει να πληρώσει το ενοίκιό της και είχε λάβει ειδοποίηση έξωσης. Αρχικά έχασε τη δίκη, όμως αντί να ζητήσει ξανά βοήθεια από οργανώσεις υπεράσπισης ενοικιαστών, αποφάσισε να στραφεί στην τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας το ChatGPT και την πλατφόρμα Perplexity για να προετοιμάσει μόνη της την έφεση.

Το chatbot εντόπισε πιθανά λάθη στη δικαστική διαδικασία, της εξήγησε τι βήματα έπρεπε να ακολουθήσει και τη βοήθησε να συντάξει τα απαραίτητα έγγραφα.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να κερδίσω αυτή την υπόθεση χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη», είπε στο NBC, τονίζοντας πόσο πολύ τη βοήθησε.

Άλλες παρόμοιες περιπτώσεις

Η Γουάιτ δεν είναι η μόνη. Η Στέισι Ντένετ, ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου στο Νέο Μεξικό, είπε ότι χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να διαπραγματευτεί συμβιβασμό σε μια υπόθεση χρέους.

«Ζήτησα από το ChatGPT να υποδυθεί έναν καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ και να “γκρεμίσει” τα επιχειρήματά μου μέχρι να τα τελειοποιήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο καλό, που οι αντίδικοι δικηγόροι της είπαν πως «αν ήθελε, θα μπορούσε να γίνει εξαιρετική νομικός».

Οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστήρια

Ωστόσο, η χρήση τέτοιων εργαλείων δεν είναι πάντα επιτυχής. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει ψευδείς ή ανύπαρκτες πληροφορίες κάτι που έχει οδηγήσει ορισμένους ενάγοντες ή και δικηγόρους σε σοβαρά προβλήματα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο επιχειρηματίας Τζακ Όουοκ, που τιμωρήθηκε αφού κατέθεσε αίτηση με ψεύτικες νομικές αναφορές που του είχε δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Το δικαστήριο του επέβαλε δέκα ώρες κοινωνικής εργασίας.

Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και με επαγγελματίες δικηγόρους. Ένας δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, που είχε χρησιμοποιήσει AI για να γράψει νομικό κείμενο γεμάτο ανύπαρκτες αποφάσεις, κατέθεσε αργότερα απολογία — η οποία επίσης είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης!

Άλλος δικηγόρος στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε τον Αύγουστο σε πρόστιμο 10.000 δολαρίων, όταν αποκαλύφθηκε ότι 21 από τις 23 παραπομπές που κατέθεσε ήταν φανταστικές.