3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις

Τα 3+1 κολπάκια του iOS που κατά πάσα πιθανότητα δε γνωρίζεις, και το τελευταίο ακόμα και εγώ το ανακάλυψα πρόσφατα!

1 - Γράφεις ένα κείμενο και θέλεις να μετακινήσεις κάπου αλλού τον κέρσορα;

Μη παιδεύεσαι να πετύχεις το σωστό σημείο με το δάχτυλο. Πάτα παρατεταμένα το πλήκτρο του διαστήματος, το πληκτρολόγιο θα γίνει επιφάνεια αφής και σέρνοντας το δάχτυλο μπορείς να μετακινήσεις τον κέρσορα με ακρίβεια εκεί που θέλεις.

2 - Θέλεις να κάνεις μία γρήγορη μετατροπή από μία μονάδα μέτρησης σε μία άλλη ή ακόμα και ένα υπολογισμό συναλάγματος; Δεν χρειάζεται να κατεβάζεις εφαρμογές, ούτε να ψάχνεις στο διαδίκτυο. Απλά άνοιξε το κομπιουτεράκι του iOS, πάτα στο εικονίδιο πάνω αριστερά, επίλεξε μετατροπή και πατώντας πάνω στη μονάδα θα σου ανοίξει το μενού με όλες διαθέσιμες επιλογές.

3 - Διαβάζεις ένα άρθρο σε μία ιστοσελίδα και σ’ ενοχλούν οι διαφημίσεις;

Αν χρησιμοποιείς τον Safari πάτα στο εικονίδιο που είναι μπροστά από το URL στη μπάρα της διεύθυνσης, επίλεξε την “Απόκρυψη στοιχείων που αποσπούν την προσοχή”. Και τώρα μπορείς επιλέγοντας μία μία τις διαφημίσεις, να κάνεις Απόκρυψη και το iOS θα τις εξαφανίσει ως δια μαγείας!

Bonus - Θέλεις να ρυθμίσεις ένα ξυπνητήρι; Μη χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας σωστή ώρα από το περιστροφικό ρυθμιστικό. Απλά, κάνε tap πάνω στην επιλογή της ώρα και συμπλήρωσέ την χειροκίνητα!

Εσένα πoιo tip σου φάνηκε πιο δυνατό;

Γράψε μας την άποψή σου στα σχόλια!

https://www.instagram.com/reel/DQXKijygVFT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης