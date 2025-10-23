Πώς να χρησιμοποιήσεις την AI για να κάνεις αναζήτηση μέσω της Google

Η Tεχνητή Nοημοσύνη ήρθε για να αλλάξει - και - τον τρόπο που κάνουμε αναζητήσεις μέσω της Google.

Η λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναζήτηση είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα και μπορούμε όλοι να τη χρησιμοποιούμε από το κινητό μας τηλέφωνο, Android ή iPhone.

Αν θέλεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση γραπτά ή προφορικά, με την AI να σου δίνει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι απλά τη λίστα των σχετικών site, δες στο βίντεο πώς θα το καταφέρεις.