Πώς να χρησιμοποιήσεις την AI για να κάνεις αναζήτηση μέσω της Google
Η λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναζήτηση είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα
Η Tεχνητή Nοημοσύνη ήρθε για να αλλάξει - και - τον τρόπο που κάνουμε αναζητήσεις μέσω της Google.
Η λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναζήτηση είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα και μπορούμε όλοι να τη χρησιμοποιούμε από το κινητό μας τηλέφωνο, Android ή iPhone.
Αν θέλεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση γραπτά ή προφορικά, με την AI να σου δίνει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι απλά τη λίστα των σχετικών site, δες στο βίντεο πώς θα το καταφέρεις.
