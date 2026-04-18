Το Netflix επενδύει στο gaming με μεγάλες κυκλοφορίες το 2026 – Οι επόμενες κινήσεις

Το Netflix έδωσε μία ξεκάθαρη εικόνα πώς βλέπει το μέλλον στον χώρο του gaming, με την πλατφόρμα να κάνει ένα σημαντικό step–up στις υπηρεσίες της.

Ο ένας εκ των διευθύνοντων συμβούλων της εταιρείας, Γκρεγκ Πίτερς, ανέλυσε τη στρατηγική της εταιρείας στο gaming και επεσήμανε ότι η πλατφόρμα εξακολουθεί να βλέπει τον χώρο ως μία σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία, στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Netflix για το α’ τρίμηνο του 2026.

Όπως ανέφερε, το Netflix συνεχίζει να «χτίζει» τις βάσεις του σε επίπεδο τεχνολογίας, παραγωγής και διάθεσης παιχνιδιών, παρ’ ότι παραδέχεται ότι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του μέχρι να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην αγορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν τη συνολική εμπειρία της υπηρεσίας, αυξάνοντας το engagement των συνδρομητών και δημιουργώντας συνδέσεις και «γέφυρες» αφηγηματικά με σειρές και ταινίες της πλατφόρμας.

«Χτίζουμε την απαραίτητη υποδομή και τις βασικές δυνατότητες, αλλά πλέον μπορούμε όλο και περισσότερο να προσφέρουμε εμπειρίες που μας φέρνουν πιο κοντά στο όραμα και στους στόχους μας. Σίγουρα υπάρχει ακόμη πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, όμως είναι ωραίο που φτάσαμε σε αυτό το στάδιο. Μέσα στη χρονιά που έρχεται, θα δείτε από εμάς όλο και πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες», σχολίασε ο Γκρεγκ Πίτερς.