Πάργα: Ο θησαυρός της Ηπείρου με τις «χρυσές» αμμουδιές

Το γοητευτικό λιμάνι της Πάργας μεταφέρει αμέσως τους επισκέπτες σε ένα νησιωτικό τοπίο, με έντονα βαμμένα σπίτια σε επτανησιακό στιλ που υψώνονται αμφιθεατρικά κάτω από την πλαγιά του λόφου.

Μικρά ψαροκάικα λικνίζονται απαλά στο νερό, με θέα ένα εντυπωσιακό κάστρο σκαρφαλωμένο στα βόρεια - απαραίτητο στοιχείο σε κάθε νησιωτική πόλη που σέβεται τον εαυτό της.

Η παραλία είναι γεμάτη με ζεστές ταβέρνες και καφετέριες, ενώ τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα καταστήματα και τα σχολαστικά διατηρημένα σπίτια θολώνουν τα όρια μεταξύ της γοητείας της ηπειρωτικής χώρας και του νησιού.

Παραλίες όπως το Πίσω Κρυονέρι και ο Βάλτος προσφέρουν καθαρά, φιλόξενα νερά και χρυσές αμμουδιές.

Δυο λόγια για την Πάργα

Η Πάργα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας. Είναι κτισμένη θεατρικά επί του γήλοφου Πεζόβολος σε υψόμετρο 139 μ. και έως τα παράλια του Ιόνιου Πελάγους.

Έχει πληθυσμό 2.415 κατοίκους. Αποτελεί ιστορική έδρα του δήμου Πάργας ενώ η δημοτική ενότητα Πάργας έχει πληθυσμό 3.904 κατοίκους (Απογραφή 2011). Έδρα του δήμου είναι το Καναλλάκι, αλλά η Πάργα αποτελεί οικονομικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής. Στη δημοτική κοινότητα ανήκουν οι τοπικές κοινότητες Αγιάς, Ανθούσας, Λιβαδαρίου.