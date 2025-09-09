Το ιστορικό χωριό στην Πελοπόννησο που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

Κάθε ελληνικό χωριό έχει τη δική ξεχωριστή ιστορία άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο γνωστή.

Κάποια από αυτά τα χωριά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο κατά την ελληνική επανάσταση αλλά και στην πορεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ένα από αυτά είναι ένα πανέμορφο ελληνικό χωριό το οποίο αποτέλεσε κάποτε την άτυπη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιόμετρων από την Αθήνα και είναι στην Πελοπόνησο.

Ο λόγος για την Στεμνίτσα. Εκτός από ένα ταξίδι στην ιστορία, θα χαλαρώσεις σε ένα μέρος με μοναδική ομορφιά πνιγμένο μέσα στο πράσινο. Αξίζει ένα τριήμερο εκεί για να γεμίσεις μπαταρίες για ολόκληρο το μήνα…

EUROKINISSI

Το χωριό που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

Η Στεμνίτσα είναι ένα χωριό από αυτά που ναι μεν είναι γνωστά αλλά όχι υπερβολικά τουριστικά. Πράγμα που σημαίνει ότι θα βρεις καταλύματα για τη διαμονή σου όπως το θες αλλά δε θα συναντήσεις πάρα πολύ κόσμο όσο θα είσαι εκεί. Πέτρινα αρχοντικά, γραφικά σοκάκια και καταπράσινα τοπία συνθέτουν το σκηνικό που θα συναντήσεις. Οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι και θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις καλύτερα την περιοχή της Αρκαδίας πέρα από τη Στεμνίτσα.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το συγκεκριμένο ελληνικό χωριό αποτέλεσε κάποτε την άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Κατά τα χρόνια της Επανάστασης, η Στεμνίτσα συνδέθηκε πολύ στενά με μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αγώνα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ήταν εκείνος ο οποίος μετέφερε σε αυτό το κέντρο των επιχειρήσεων του αποκαλώντας την χωροπούλα του Μωριά. Όταν άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας, λοιπόν, οι Στεμνιτσιώτες κάτω από τις διαταγές του Κολοκοτρώνη ήταν έτοιμοι για την πρώτη τους μάχη. Μετείχαν, δε στις 25 Μαρτίου στην πολιορκία των Τούρκων στον κάμπο της Καρύταινας.

Δύο μήνες αργότερα η Στεμνίτσα επιλέχθηκε από τη Συνέλευση των Καλτεζών ως έδρα της Α’ Πελοποννησιακής Γερουσίας και πρώτη άτυπη πρωτεύουσα του επαναστατημένου Ελληνικού έθνους για έναν μήνα. Μια ιστορική στιγμή που κάνει το χωριό να ξεχωρίζει.

