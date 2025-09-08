Λίμνη Τσιβλού: Το παραμυθένιο τοπίο του Χελμού

Η Λίμνη Τσιβλού βρίσκεται στις πλαγιές του Χελμού, σε υψόμετρο 700 μέτρων. Δημιουργήθηκε στις 24 Μαρτίου του 1913, όταν από μια μεγάλη κατολίσθηση που προκλήθηκε στην περιοχή φράχτηκε η κοίτη του ποταμού Κράθη.

Η λίμνη έχει επιφάνεια περίπου 83 στρέμματα και βάθος περίπου 80 μέτρα. Γύρω και κοντά στη λίμνη υπάρχουν τα χωριά Περιστέρα, Αγία Βαρβάρα, και Ζαρούχλα (δήμου Αιγιαλείας).

Το όνομα της λίμνης προέρχεται από το χωριό Τσιβλός το οποίο καταπόντισε μερικώς μετά την κατολίσθηση. Λίγο πριν φτάσετε στην λίμνη θα την αντικρίσετε ανάμεσα από τα πεύκα και τα πλατάνια που κατακλύζουν την περιοχή. Θα φαίνεται σαν μία μικρή υδάτινη κουκκίδα μέσα σε ορεινές δεντρόφυτες πλάγιες οι οποίες τον χειμώνα είναι συνήθως άσπρες από τα χιόνια, προσδίδοντας έτσι μία αλπική αίσθηση και ομορφιά στο σπάνιο ορεινό αυτό τόπο.

Σήμερα η λίμνη Τσιβλού είναι ένας σημαντικότατος υγροβιότοπος που φιλοξενεί πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας. Αποτελεί επίσης δημοφιλή προορισμό αναψυχής και περιπάτου. Οι όχθες τις Τσιβλού είναι ιδανικές για περιπάτους μέσα στη φύση ή ακόμα και για ποδηλατικές εξορμήσεις. Η καλύτερη όμως αθλητική δραστηριότητα για τους πιο οργανωμένους δεν είναι άλλη από την κωπηλασία στην, έστω και μικρών σχετικά διαστάσεων (200 στρεμμάτων) για το συγκεκριμένο άθλημα, επιφάνεια της λίμνης.

Η λίμνη βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού. Το φαράγγι του Βουραϊκού, ξεκινάει 3 χλμ. βόρεια του χωριού Κάτω Ζαχλωρού, σε υψόμετρο 730 μέτρων, συνεχίζει παράλληλα με το ομώνυμο ποτάμι, διανύοντας απόσταση 20 χλμ. Κατά μήκος του, θα δείτε όμορφους καταρράκτες, σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, ενώ στα κάθετα τοιχώματα του φαραγγιού, διασώζονται πολύ ενδιαφέροντα και σπάνια είδη φυτών.

Ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς να πάτε

1. Στη λίμνη Τσιβλού μπορείτε να φτάσετε οδικώς από Καλάβρυτα μέσω χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων (απόσταση 37 χιλιόμετρα)

2. Οδικώς, από την εθνική οδό Αθηνών-Πατρών. Στρίβετε στην έξοδο προς Ακράτα και στη συνέχεια ακολουθείτε το δρόμο που πηγαίνει προς Βαλιμή-Περιστέρα- Ζαρούχλα. Η λίμνη απέχει 28 χλμ από την Ακράτα.

