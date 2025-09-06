Πάρος: Στην κορυφή των προτιμήσεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών και το φθινόπωρο

Μπορεί η Πάρος να είναι ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς, ωστόσο το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων προσελκύει Έλληνες και ξένους τουρίστες ακόμα και το φθινόπωρο

Σύμφωνα με τον Δήμο Πάρου, μετά την παγκόσμια πρωτιά για το 2025 στις επιλογές των αναγνωστών του διεθνώς αναγνωρισμένου Μέσου «Travel and Leisure», σειρά είχε η δημοφιλής ιστοσελίδα «Expedia» που επέλεξε την Πάρο στη δική της λίστα με τα καλύτερα νησιά του κόσμου για τη φετινή χρονιά.

«Με βάση πραγματικά στοιχεία από ταξιδιώτες, η λίστα με τα πιο δημοφιλή νησιά της Expedia προσφέρει στους ταξιδιώτες την έμπνευση που χρειάζονται για να οργανώσουν μια πιο έξυπνη απόδραση σε ένα νησί», δήλωσε η Melanie Fish, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Expedia Group. Σημειώνεται ότι η παρότρυνση της ιστοσελίδας αφορά στην επιλογή ταξιδιών στην εκτός αιχμής περίοδο, κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο της πολιτικής του δήμου.

Τα νησιά που περιλαμβάνονται στη λίστα για το 2025 αντανακλούν τις αξίες των ταξιδιωτών και είναι:

Αρούμπα (Καλύτερο για ηλιοφάνεια όλο το χρόνο)

Μπαλί, Ινδονησία (Καλύτερο για χαλάρωση

Δομινικανή Δημοκρατία (Καλύτερο για περιπέτεια)

Φίτζι (Καλύτερο για κοινότητα)

Τζαμάικα (Καλύτερη για πολιτισμό)

Κο Σαμούι, Ταϊλάνδη (Καλύτερη για προσιτή πολυτέλεια)

Μαλδίβες (Καλύτερη για ρομαντισμό)

Οάχου, Χαβάη (Καλύτερη για σέρφινγκ)

Πάρος, Ελλάδα (Καλύτερη για νυχτερινή ζωή)

Σαρδηνία, Ιταλία (Καλύτερη για λάτρεις του φαγητού).

