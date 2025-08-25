Πάρος, Νάουσα: «Κούρσες» πλωτής χλιδής στο λιμάνι – Οι διασημότες που καταφθάνουν incognito

«Ζαλίζουν» τα αστρονομικά ποσά των πολλών εκατομμυρίων που κοστίζουν τα χλιδάτα γιοτ που «σκάνε» αυτές τις μέρες στον κόλπο της Νάουσας στην Πάρο, παραμένοντας αρόδου. Oι φιλοξενούμενοί τους, φαίνεται να επιθυμούν την incognito παρουσία τους ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Πανάκριβα, ταχύτατα βοηθητικά σκάφη τα οποία διαθέτουν τα υπερπολυτελή γιότ, πηγαινοέρχονται σαν θαλάσσια ταξί από τον κόλπο στο λιμάνι, μεταφέροντας με διακριτικότητα επισκέπτες από τα γιοτ στην Νάουσα χωρίς να γίνεται αντιληπτή η ταυτότητά τους.

Οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι που διαμένουν στα γιοτ, κάνουν τη βόλτα τους ή δειπνούν στη Νάουσα σε συνθήκες ιδιωτικότητας.

Με τη βραδινή κίνηση από τις «κούρσες» της πλωτής χλιδής να χτυπά «κόκκινο», το λιμάνι του οικισμού κατακλύζεται από γρήγορα σκάφη που έρχονται και φεύγουν σχεδόν αστραπιαία προς όφελος της μυστικότητας της παρουσίας των επιβατών τους…

Πηγή: parianostypos.gr