Η Πάρος παίρνει τα «σκήπτρα» της Μυκόνου ως ο Νο1 προορισμός στις Κυκλάδες

Βίντεο δείχνει πελάτες καταστήματος εστίασης να διασκεδάζουν με την καρδιά τους σε εστιατόριο υπό το άκουσμα του Ζορμπά 

Newsbomb

Η Πάρος παίρνει τα «σκήπτρα» της Μυκόνου ως ο Νο1 προορισμός στις Κυκλάδες
Mykonoslivetv
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τελευταία χρόνια η Πάρος εξελίσσεται σε ένα πολύ θελκτικό τουριστικό προορισμό τόσο για ξένους επισκέπτες όσο και για τους Έλληνες, διεκδικώντας επάξια τα «σκήπτρα» που κατείχε τα τελευταία χρόνια η Μύκονος στις Κυκλάδες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MykonosLivetv, στο οποίο φαίνονται ξένοι τουρίστες να ξεφαντώνουν ακούγοντας το μυθικό συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη, Ζορμπά, με τους σερβιτόρους του μαγαζιού να κρατούν πυροτεχνήματα και τους θαμώνες να ανεμίζουν χαμογελαστοί λευκές πετσέτες.

Το γλέντι αυτό έχει στηθεί σε εστιατόριο και όχι σε κάποιο από τα κοσμικά club ή κέντρα διασκέδασης της Πάρου.

Παράγοντες που γνωρίζουν πολύ καλά τα δεδομένα του τουρισμού μιλώντας στο Newsbomb αναφέρουν πως «καλοί» παραθεριστές αλλά και celebrities τόσο της Showbiz όσο και του εξωτερικού επιλέγουν όλο και περισσότερο την Πάρο για τις διακοπές τους.

Παράλληλα η Πάρος «δεν γύρισε ποτέ την πλάτη της στους Έλληνες», με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν προσιτό προορισμό και για οικογενειακές διακοπές. Ακόμη, η άνθιση της Πάρου ως κορυφαίο προορισμό είναι άμεσα συναρτημένη με τις «τσουχτερές» τιμές της Μυκόνου αλλά και των περιστατικών εγκληματικότητας των τελευταίων ετών στο νησί των Ανέμων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός TikToker δολοφόνησε φίλο του για χρέος 31.000 ευρώ - Η γυναίκα... δόλωμα και η παγίδα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα λείψει σε 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του»

13:01ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Ταύροι» οι διεθνείς οίκοι για τις αμερικανικές μετοχές

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Συμφωνία για Μανέ - Υπογράφει άμεσα αλλά καθυστερεί η ένταξή του

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των 15 νεκρών από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ολοκληρώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλέονασμα 2,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο επτάμηνο του 2025

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ