Η Πάρος παίρνει τα «σκήπτρα» της Μυκόνου ως ο Νο1 προορισμός στις Κυκλάδες

Τα τελευταία χρόνια η Πάρος εξελίσσεται σε ένα πολύ θελκτικό τουριστικό προορισμό τόσο για ξένους επισκέπτες όσο και για τους Έλληνες, διεκδικώντας επάξια τα «σκήπτρα» που κατείχε τα τελευταία χρόνια η Μύκονος στις Κυκλάδες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MykonosLivetv, στο οποίο φαίνονται ξένοι τουρίστες να ξεφαντώνουν ακούγοντας το μυθικό συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη, Ζορμπά, με τους σερβιτόρους του μαγαζιού να κρατούν πυροτεχνήματα και τους θαμώνες να ανεμίζουν χαμογελαστοί λευκές πετσέτες.

Το γλέντι αυτό έχει στηθεί σε εστιατόριο και όχι σε κάποιο από τα κοσμικά club ή κέντρα διασκέδασης της Πάρου.

Παράγοντες που γνωρίζουν πολύ καλά τα δεδομένα του τουρισμού μιλώντας στο Newsbomb αναφέρουν πως «καλοί» παραθεριστές αλλά και celebrities τόσο της Showbiz όσο και του εξωτερικού επιλέγουν όλο και περισσότερο την Πάρο για τις διακοπές τους.

Παράλληλα η Πάρος «δεν γύρισε ποτέ την πλάτη της στους Έλληνες», με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν προσιτό προορισμό και για οικογενειακές διακοπές. Ακόμη, η άνθιση της Πάρου ως κορυφαίο προορισμό είναι άμεσα συναρτημένη με τις «τσουχτερές» τιμές της Μυκόνου αλλά και των περιστατικών εγκληματικότητας των τελευταίων ετών στο νησί των Ανέμων.

