Αντίπαρος: Η «ήρεμη δύναμη» του Αιγαίου με τα κρυστάλλινα νερά

Ακριβώς απέναντι από την Πάρο, γνωστή σε όλους από την ελληνική ταινία «Μανταλένα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Αντίπαρος με τα εκπληκτικά καταπράσινα νερά, ενδείκνυται για ήρεμες οικογενειακές διακοπές μακρυά από την πολυκοσμία των υπολοίπων νησιών των Κυκλάδων.

Και αν και πρόκειται για ένα ήρεμο νησί στην καρδιά του Αιγαίου, σε τίποτα δεν στερείται από την ομορφιά και την ξεγνοιασιά των υπολοίπων κοσμοπολίτικων νησιών.

Απέχει μόλις 10 λεπτά από το αντικρινό νησί της Πάρου με το τοπικό ferryboat, που κάνει το δρομολόγιο αυτό αρκετές φορές μέσα στην ημέρα τόσο κατά την καλοκαιρινή περίοδο όσο και τους χειμερινούς μήνες, ενώ παίρνει το όνομά της ακριβώς γιατί βρίσκεται απέναντι αυτής.

Νησί με μακρά ιστορία που ξεκινάει από τη νεολιθική εποχή όταν χρησιμοποιούνταν το σπήλαιό της ως καταφύγιο, η Αντίπαρος ταυτίζεται με τον «Ωλίαρο», έχοντας μάλιστα στο παρελθόν αυτή την ονομασία (λέξη φοινικικής προέλευσης που πιθανότατα σημαίνει δασώδες βουνό).

Περιπλανηθείτε μέσα στο παλιό ιστορικό της κέντρο μόνο με ποδήλατο ή με τα πόδια και χαζέψτε τα περιποιημένα λευκά σπίτια με τα μπλε παράθυρα δείγμα κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, τα αναρίθμητα μαγαζάκια με τα τουριστικά είδη και τα εστιατόρια με τους υπέροχους μεζέδες του νησιού και ρωτήστε τους ντόπιους για την ιστορία της ανά τους αιώνες.

Όμως μη μείνετε μονάχα εκεί. Επισκεφτείτε το ενετικό κάστρο της που χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα, φτάστε στην καρδιά του νησιού στο γνωστό Σπήλαιο της Αντιπάρου, ενός εκ των ομορφότερων και πιο μυστηριωδών σπηλαίων του κόσμου και κολυμπήστε στις υπέροχες παραλίες της που διακρίνονται για τις χρυσές αμμουδιές και τα πεντακάθαρα νερά τους. Η Ψαραλυκή, ο Σιφνέικος γιαλός, το Απάντημα, τα Λιβάδια, ο Άγιος Σώστης καθώς και οι παραλίες της Φανερωμένης, οι παραλίες στα Γλυφά, η παραλία της Παναγιάς και πολλές άλλες, θα κλέψουν σίγουρα ένα κομμάτι από την καρδιά σας…

Και εάν θέλετε να είστε ήρεμοι από θέμα καιρού προτιμήστε αυτές στα νότια του νησιού όπως η παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα με τα ρηχά της νερά ιδανικός παράδεισος για μικρά παιδιά.

Γιατί στην Αντίπαρο τα πάντα ακτινοβολούν ηρεμία, γαλήνη και ησυχία, ενώ ο συνδυασμός με τον καθαρό αέρα των Κυκλάδων την καθιστά ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ξεγνοιασιά και ηρεμία στις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πηγή: Travel Inspiration

