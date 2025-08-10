Αμοργός: Τουριστική ανάκαμψη μετά τον αργό ξεκίνημα της σεζόν

Η Αμοργός έχει άγρια ομορφιά και παραλίες για εξερεύνηση

Αμοργός: Τουριστική ανάκαμψη μετά τον αργό ξεκίνημα της σεζόν

Το νησί της Αμοργού

Αρχείου - Eurokinissi
Σχεδόν γεμάτο είναι το νησί της Αμοργού τον Αύγουστο ενώ ελπιδοφόρος έρχεται και ο Σεπτέμβριος για να δώσει την τελική εικόνα παρότι η φετινή τουριστική σεζόν ξεκίνησε με απώλειες.

Η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στις αρχές του χρόνου δεν τάραξε τους κατοίκους -δεν έφυγε κανείς από το σπίτι του- αλλά επηρέασε τις κρατήσεις, κυρίως του Μαΐου.

Η Αμοργός είναι από τα νησιά που "κρατούν χαρακτήρα". Οικογενειακές επιχειρήσεις, τίμιες τιμές, γνήσια φιλοξενία, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια που φέρνουν τον κόσμο κοντά. Όλα συνθέτουν μια εμπειρία που δεν εξαντλείται σε μια εβδομάδα. Από την ψημένη ρακή που σε κερνάνε παντού, μέχρι το πατατάτο και τα ξηροτήγανα, η γαστρονομία του νησιού είναι όσο αυθεντική είναι και οι άνθρωποί του.

amorgos

«Το νησί μας δέχεται τουρίστες από πολλές χώρες. Κρατάμε τις τιμές, διαθέτουμε πολύ ποιοτική γαστρονομία και στηριζόμαστε κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις», σημειώνει η κ. Δεσποτίδη. Παρόλα αυτά, τονίζει ότι «το υψηλό κόστος της μετάβασης λειτουργεί αποθαρρυντικά».Καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της τουριστικής δυναμικής παίζουν και οι πολιτιστικές δράσεις. «Έχουμε πολλά πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσελκύουν τον κόσμο», αναφέρει. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η γιορτή του παστελιού στις 24 Αυγούστου, το φεστιβάλ ξηροτήγανου στις αρχές Σεπτεμβρίου, η γιορτή της ψημένης ρακής στις 26 Ιουλίου. Το νησί αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τη φύση και την πεζοπορία.

«Η Αμοργός έχει άγρια ομορφιά και παραλίες για εξερεύνηση. Κάποιος που αγαπάει να περπατάει θα την επιλέξει, αλλά όχι τον Αύγουστο λόγω της ζέστης. Θα προτιμήσει πιο δροσερούς μήνες όπως ο Σεπτέμβρης», λέει η αντιδήμαρχος. Παράλληλα, οι σχολές καταδύσεων παραμένουν δημοφιλείς, προσελκύοντας Γάλλους, Ιταλούς, Έλληνες και επισκέπτες από όλη την Ευρώπη.Σχετικά με την τουριστική προβολή και τη διαχείριση της κρίσης, ο δήμος αντέδρασε άμεσα: «Αξιοποιήσαμε τα social media και οργανώσαμε fam trips με δημοσιογράφους του εξωτερικού», εξηγεί. Για τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στις αρχές του χρόνου σημειώνει: «Στην αρχή θορυβηθήκαμε, αλλά δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Δεν φύγαμε από τα σπίτια μας».Η Αμοργός διαθέτει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά, τη Σαντορίνη, τη Νάξο, την Πάρο, καθώς και με την Αστυπάλαια και τη Ρόδο κ.α. «Για να εξερευνήσεις την Αμοργό, χρειάζεσαι τουλάχιστον πέντε ημέρες. Μια εβδομάδα είναι ιδανική», υπογραμμίζει η κ. Δεσποτίδη. «Το μεγαλύτερο μας ατού είναι η φιλοξενία και οι άνθρωποι», συμπληρώνει.Η ζωή στο νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου παραμένει γεμάτη. «Είμαστε περίπου 2.000 κάτοικοι και έχουμε από όλα.

Στον τομέα της υγείας χρειαζόμαστε ενίσχυση, αλλά ο Δήμος παρέχει κίνητρα, όπως επίδομα σίτισης και στέγασης, καλύπτει όλα τα πάγια έξοδα του σπιτιού για γιατρούς και τα μέλη της οικογένειάς τους», αναφέρει. «Υπάρχει επίσης σύλλογος που στηρίζει το Κέντρο Υγείας, ενώ επιπλέον κίνητρα δίνονται και από την Περιφέρεια». Αυτή τη στιγμή, όπως επισημαίνει, «είναι επανδρωμένα όλα τα Κέντρα Υγείας σε Κατάπολα, Χώρα, Αρκεσίνη και Αιγιάλη. Υπάρχουν γιατροί, όμως υπάρχει ανάγκη για παιδίατρο, αφού η Αμοργός έχει πάνω από 250 παιδιά. Έρχεται ανά διαστήματα, αλλά χρειαζόμαστε σταθερή παρουσία».Σημαντική είναι και η επιτυχία του τοπικού ΕΠΑΛ, το οποίο σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις ανάμεσα στα σχολεία των Κυκλάδων.Το νησί διατηρεί τον παραδοσιακό και πολιτιστικό του χαρακτήρα. Η Παναγία Χοζοβιώτισσα, προστάτιδα του νησιού και στολίδι της Αμοργού, υποδέχεται καθημερινά πλήθος επισκεπτών.

«Η Χώρα είναι από τις πιο όμορφες των Κυκλάδων. Στη νότια πλευρά ξεχωρίζει η παραλία του Μούρου, στα βόρεια βρίσκονται τα γραφικά χωριά και τα Κατάπολα, το κεντρικό μας λιμάνι. Δεν υπάρχει μέρος που μπορώ να ξεχωρίσω. Όλη η Αμοργός είναι πανέμορφη», τονίζει η αντιδήμαρχος.«Όλες οι παραλίες προσφέρουν επιλογές για οικονομικό μπάνιο», σημειώνει κλείνοντας. «Υπάρχουν 1-2 πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες πολλών αστέρων, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των καταλυμάτων είναι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

