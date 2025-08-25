Η Αναστασία με μπικίνι στην Πάρο: Απολαμβάνει μασάζ στην παραλία η τραγουδίστρια - Δείτε βίντεο
Η περιοδεία της Αναστασίας ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις σε επτά χώρες
Η Αναστασία ταξίδεψε στην Πάρο για ολιγοήμερη ξεκούραση από την καλοκαιρινή της περιοδεία. Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε γνωστό beach bar στο νησί μαζί με φίλες της, όπου την κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV να απολαμβάνει μασάζ στην παραλία.
Δείτε το βίντεο του Mykonos Live Tv:
Η περιοδεία της Αναστασίας ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις σε επτά χώρες, από την Ελλάδα και την Κύπρο έως τη Γερμανία και την Αυστραλία.
