Η Αναστασία με μπικίνι στην Πάρο: Απολαμβάνει μασάζ στην παραλία η τραγουδίστρια - Δείτε βίντεο

Η Αναστασία ταξίδεψε στην Πάρο για ολιγοήμερη ξεκούραση από την καλοκαιρινή της περιοδεία. Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε γνωστό beach bar στο νησί μαζί με φίλες της, όπου την κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV να απολαμβάνει μασάζ στην παραλία.

Δείτε το βίντεο του Mykonos Live Tv:

Η περιοδεία της Αναστασίας ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις σε επτά χώρες, από την Ελλάδα και την Κύπρο έως τη Γερμανία και την Αυστραλία.