H παραλία της Λάρισας και ο μύθος με Γερμανικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε τον χρυσό

Αμέσως μετά το λατομείο στην παραλιακή περιοχή “Ισιώματα” του Δήμου Αγιάς Λάρισας, βρίσκεται η παραλία Τηγάνι η οποία είναι βραχώδης με λευκά βότσαλα.

Πρόκειται για παραλία με μεγάλες ηφαιστειογενείς πέτρες και βότσαλα λαξευμένα από τα χτυπήματα της θάλασσας, ιδανική για ψαροντουφεκάδες και καταδύσεις διότι έχει πάνω από 20 ναυάγια πλοίων.

Λέγεται μάλιστα ότι έχει και ένα Γερμανικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε τον χρυσό.

Υπάρχει μονοπάτι το οποίο κατεβαίνει μέχρι την παραλία.

