Νυμφαίο: Φθινοπωρινά χρώματα σε ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι

Το Νυμφαίο, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδας, αποτελεί ιδανικό προορισμό για μία φθινοπωρινή απόδραση.

Χτισμένο σε υψόμετρο 1.350 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βίτσι, το χωριό αυτό της Φλώρινας συνδυάζει μοναδική φυσική ομορφιά, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Το φθινόπωρο, τα δάση οξιάς που το περιβάλλουν, βάφονται με ζεστές αποχρώσεις του κόκκινου, του χρυσαφένιου και του πορτοκαλί, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

Οι περίπατοι στα πλακόστρωτα σοκάκια και τα μονοπάτια του Αρκτούρου προσφέρουν ηρεμία και επαφή με τη φύση. Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει από κοντά το έργο του Κέντρου Προστασίας της Καφέ Αρκούδας, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει την καθαρότητα του αέρα και την απόλυτη γαλήνη της περιοχής.

Η παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική των αρχοντικών, τα πέτρινα σπίτια με τις ξύλινες λεπτομέρειες, καθώς και οι φιλοξενία των ντόπιων δημιουργούν μια ζεστή και αυθεντική εμπειρία. Οι τοπικές γεύσεις, όπως το κρασί, τα γλυκά του κουταλιού και οι πίτες, προσφέρουν μία ιδιαίτερη γαστρονομική νότα στην εκδρομή.