Ξεχάστε τον ΔΜΣ: Αυτή η απλή μέτρηση μπορεί να προβλέψει καλύτερα την υπέρταση

Λόγος μέσης-προς-ύψος έναντι ΔΜΣ: Νέα στοιχεία στην πρόβλεψη κινδύνου υπέρτασης.

Ξεχάστε τον ΔΜΣ: Αυτή η απλή μέτρηση μπορεί να προβλέψει καλύτερα την υπέρταση
Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) χρησιμοποιείται εδώ και καιρό για την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με το βάρος. Αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει, ότι δεν είναι το πιο ακριβές εργαλείο, ειδικά όσον αφορά την πρόβλεψη της υπέρτασης.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι η αναλογία μέσης προς ύψος μπορεί να είναι ένας ισχυρότερος δείκτης κινδύνου υπέρτασης.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές συνέκριναν διαφορετικές μετρήσεις σώματος και την ικανότητά τους να προβλέπουν την υπέρταση. Το βασικό εύρημα ήταν σαφές:

  • Η αναλογία μέσης προς ύψος έδειξε ισχυρότερη συσχέτιση με τον κίνδυνο υπέρτασης από τον ΔΜΣ
  • Η σύνδεση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή για την εγκατεστημένη (πλήρη) υπέρταση
  • Η κεντρική κατανομή λίπους (συγκέντρωση λίπους στην κοιλιά) φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο

Με απλά λόγια, το πού αποθηκεύεται το λίπος μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από το συνολικό σωματικό βάρος.

Τι είναι η αναλογία μέσης προς ύψος;

Η αναλογία μέσης προς ύψος υπολογίζεται διαιρώντας την περιφέρεια της μέσης με το ύψος. Για παράδειγμα:

  • Περιφέρεια μέσης 80 cm και ύψος 170 cm → αναλογία ≈ 0,47
  • Μια συνήθως προτεινόμενη οδηγία είναι: Διατηρήστε την περιφέρεια της μέσης σας μικρότερη από το μισό του ύψους σας

Αυτό κάνει την μέτρηση απλή και εύχρηστη χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς.

Γιατί αυτή η μέτρηση μπορεί να είναι πιο ακριβής

Ο ΔΜΣ εξετάζει μόνο το συνολικό σωματικό βάρος σε σχέση με το ύψος. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ:

  • Λίπους και μυών
  • Πού αποθηκεύεται το λίπος

Η αναλογία μέσης προς ύψος, από την άλλη πλευρά, εστιάζει στο κοιλιακό λίπος, το οποίο συνδέεται στενότερα με τον μεταβολικό και καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Το λίπος που αποθηκεύεται γύρω από την κοιλιά σχετίζεται με:

  • Υψηλότερη αρτηριακή πίεση
  • Αυξημένη φλεγμονή
  • Μεγαλύτερη πίεση στα αιμοφόρα αγγεία
περιφερεια μεσης

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί συσχετίζεται πιο έντονα με την υπέρταση.

Γιατί το κοιλιακό λίπος έχει σημασία για την αρτηριακή πίεση

Το κοιλιακό λίπος δεν είναι απλώς μια παθητική αποθήκη ενέργειας: είναι μεταβολικά ενεργό. Μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία των ορμονών, τις φλεγμονώδεις διεργασίες και την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συμβάλουν στην αυξημένη αγγειακή αντίσταση, καθιστώντας πιο δύσκολη τη ροή του αίματος και αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση με την πάροδο του χρόνου.

Σημαίνει αυτό ότι ο ΔΜΣ δεν είναι πλέον χρήσιμος;

Όχι. Ο ΔΜΣ εξακολουθεί να παρέχει μια γενική επισκόπηση της κατάστασης βάρους και παραμένει χρήσιμος σε επίπεδο πληθυσμού. Ωστόσο, αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι:

  • Ο ΔΜΣ από μόνος του μπορεί να χάσει σημαντικά σήματα κινδύνου
  • Ο συνδυασμός του με μετρήσεις όπως η αναλογία μέσης-ύψους προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα

Για τα άτομα, η εξάρτηση από περισσότερες από μία μετρήσεις μπορεί να βελτιώσει την αξιολόγηση του κινδύνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος να έχει φυσιολογικό ΔΜΣ αλλά υψηλό κίνδυνο υπέρτασης;

Ναι. Αυτό μερικές φορές ονομάζεται «παχυσαρκία φυσιολογικού βάρους», όπου το λίπος συγκεντρώνεται γύρω από την κοιλιά παρά τον φαινομενικά φυσιολογικό ΔΜΣ.

Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχετε αυτήν την μέτρηση;

Δεν χρειάζεται συχνή παρακολούθηση. Ο περιοδικός έλεγχος, παράλληλα με τις συνήθεις αξιολογήσεις υγείας, είναι συνήθως επαρκής.

Συμπέρασμα

Αυτή η νέα έρευνα υπογραμμίζει μια αλλαγή στον τρόπο που αναλογιζόμαστε τη σχέση βάρους και συνολικής υγείας. Δεν είναι μόνο πόσο βάρος κουβαλάτε, αλλά και πού το κουβαλάτε πάνω στο σώμα σας.

Η αναλογία μέσης προς ύψος προσφέρει έναν απλό, προσιτό τρόπο για να κατανοήσετε καλύτερα τον κίνδυνο υπέρτασης. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μετρήσεις/εξετάσεις, μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα καρδιαγγειακής υγείας.

Πηγές:
studyfinds.com
nhs.uk
cdc.gov
who.int

