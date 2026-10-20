Οι απλές φράσεις και αντιδράσεις που προδίδουν έναν ψεύτη, σύμφωνα με την εγκληματολογική επιστήμη

Ανίχνευση ψεύδους: Τι αποκαλύπτουν ασυνείδητα ο εγκέφαλος, το σώμα και η γλώσσα.

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Οι απλές φράσεις και αντιδράσεις που προδίδουν έναν ψεύτη, σύμφωνα με την εγκληματολογική επιστήμη
ΕΥ ΖΗΝ
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Το σκόπιμο ψέμα μπορεί να συνεπάγεται τη διατήρηση της αλήθειας στο μυαλό, ενώ παράλληλα δίνεται μια περιγραφή που έρχεται σε αντίθεση με αυτήν. Αυτή η πρόσθετη νοητική προσπάθεια ενδέχεται να επηρεάσει την λεκτική επικοινωνία, ενώ ο φόβος της αποκάλυψης μπορεί να μεταβάλει και τις σωματικές αντιδράσεις.

Αυτές οι αλλαγές βοηθούν στην ερμηνεία της εξαπάτησης, ωστόσο ο εντοπισμός ενός ψεύδους απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή παρατήρηση ενός δισταγμού ή μιας συγκεκριμένης λέξης.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο κάποιου που ψεύδεται εν γνώσει του;

Το ψέμα συχνά ενεργοποιεί νοητικές διεργασίες, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αντιδράσεων, τη διατήρηση πληροφοριών στη μνήμη και τη διαχείριση αντικρουόμενων απαιτήσεων.

Κάποιος που επινοεί ένα άλλοθι μπορεί να χρειαστεί να καταστείλει την αληθινή απάντηση, να κατασκευάσει μια εναλλακτική εκδοχή της, να θυμάται προηγούμενους ισχυρισμούς και να λάβει υπόψη τι γνωρίζει ήδη ο ακροατής. Αυτό δημιουργεί γνωστικό φόρτο στον εγκέφαλο: απαιτήσεις που επιβαρύνουν τους πεπερασμένους νοητικούς πόρους.

Ένα πείραμα απεικόνισης εγκεφάλου, που δημοσιεύτηκε το 2017 στο περιοδικό Social Cognitive and Affective Neuroscience, διαπίστωσε αυξημένη δραστηριότητα στις μετωπιαίες και βρεγματικές περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες σχετίζονται με τον γνωστικό έλεγχο, όταν οι εθελοντές έλεγαν ψέματα για εμπειρίες ή πεποιθήσεις. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν αληθείς ή ψευδείς απαντήσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Τα ευρήματα βοηθούν στην κατανόηση της νοητικής προσπάθειας που απαιτείται, αλλά δεν παρέχουν μια «εγκεφαλική υπογραφή» που να αποδεικνύει την εξαπάτηση στην καθημερινή ζωή.

πινοκιο ψεματα

Γιατί το ψέμα μπορεί να προκαλέσει εφίδρωση ή ταχυπαλμία;

Ο φόβος της αποκάλυψης μπορεί να ενεργοποιήσει αντιδράσεις στρες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών στον καρδιακό ρυθμό, την εφίδρωση και την αναπνοή.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα συμβάλλει στη ρύθμιση ακούσιων λειτουργιών, όπως ο καρδιακός ρυθμός και η εφίδρωση. Ένα άτομο που αναμένει συνέπειες μπορεί να παρουσιάσει σωματική διέγερση κατά τη διάρκεια της απάντησης σε ερωτήσεις.

Ωστόσο, ένα αθώο άτομο που φοβάται ότι δεν θα γίνει πιστευτό μπορεί να εμφανίσει παρόμοιες αντιδράσεις. Το άγχος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ή της ερώτησης δεν αποτελεί απόδειξη ανειλικρίνειας.

Ποιες λέξεις και ποια γλωσσικά μοτίβα τραβούν την προσοχή των εγκληματολόγων ανακριτών;

Οι αλλαγές στη χρήση αντωνυμιών, η επανάληψη και η έλλειψη αισθητηριακών λεπτομερειών μπορεί να προκαλέσουν την ανάγκη για διευκρινίσεις, αλλά κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν αρκεί από μόνο του για να προδώσει με βεβαιότητα έναν ψεύτη.

Μια μετα-ανάλυση του 2014 επί 44 μελετών εντόπισε μικρές διαφορές μεταξύ ειλικρινούς και παραπλανητικής γλωσσικής επικοινωνίας, όπως η μεγαλύτερη συναισθηματική ή νοητική απόσταση και οι λιγότερες αισθητηριακές περιγραφές στις παραπλανητικές αφηγήσεις.

Η εγκληματολόγος-γλωσσολόγος Kirsty King παρουσιάζει γλωσσικά μοτίβα μέσα από πραγματικές αστυνομικές υποθέσεις:

  1. Επαναλαμβανόμενη χρήση του «εγώ»: Ο Αυστραλός γιατρός Brian Crickitt επαναλάμβανε την λέξη «εγώ» (“εγώ... εγώ... εγώ ήμουν εκεί που σας είπα”) προτού παραδεχτεί ότι η προηγούμενη περιγραφή του σχετικά με το πού βρισκόταν ήταν λανθασμένη. Οι ερευνητές μπορούσαν να διερευνήσουν τη νέα εκδοχή των γεγονότων, ωστόσο η ίδια η επανάληψη θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει δυσκολία στην ομιλία υπό συνθήκες πίεσης.
  2. Η εναλλαγή από το «εγώ» στο «εμείς»: Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης το 2011 σχετικά με την εξαφάνιση της Lauren Giddings, ο Stephen McDaniel ενάλλασσε διαρκώς αντωνυμίες ενικού και πληθυντικού αριθμού. Αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της. Η εναλλαγή αυτή καταδεικνύει πώς η ευθύνη μπορεί να καταστεί ασαφής μέσω της γλώσσας, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να προσδιορίσει τις προθέσεις κάποιου.

Μια χρήσιμη ερώτηση για τη διευκρίνιση της χρήσης του ασαφούς «εμείς» είναι απλώς: «Ποιους εννοείτε ακριβώς»;

Τι εξετάζει στην πραγματικότητα ένας εκπαιδευμένος ανακριτής;

Προτεραιότητα αποτελεί η λήψη μιας περιγραφής, που μπορεί να διευκρινιστεί και να διασταυρωθεί με ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνεται το άτομο να περιγράψει τα γεγονότα με δικά του λόγια και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιούνται στοχευμένες ερωτήσεις για τη διευκρίνιση λεπτομερειών. Ένας ανακριτής μπορεί να:

  • ξεκινήσει με τη φράση: «Πείτε μου τι συνέβη»
  • ζητήσει διευκρινίσεις για το ποιος έκανε τι, πού και πότε
  • διερευνήσει τυχόν ασυνέπειες χωρίς να προδικάζει την αιτία τους
  • συγκρίνει την περιγραφή με διαθέσιμα αρχεία, μαρτυρίες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία

Για παράδειγμα, η φράση «Ήμουν στο εστιατόριο» δίνει το έναυσμα για ερωτήσεις σχετικά με τη συντροφιά, τον χρόνο και πληροφορίες που μπορούν να επαληθευτούν. Ο τρόπος διατύπωσης κατευθύνει την έρευνα, ενώ η διασταύρωση στοιχείων βοηθά να διαπιστωθεί αν η περιγραφή ευσταθεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα προσχεδιασμένο ψέμα να ακούγεται φυσικό και άπταιστο;

Ναι. Τα προσχεδιασμένα ψέματα μπορεί να είναι ευκολότερο να ειπωθούν από τα αυθόρμητα. Επομένως, μια γρήγορη και καλοδιατυπωμένη απάντηση δεν αποτελεί εγγύηση ειλικρίνειας.

Μπορεί ο ανιχνευτής ψεύδους (πολύγραφος) να αποδείξει ότι κάποιος λέει ψέματα;

Όχι. Η συσκευή καταγράφει φυσιολογικές αντιδράσεις και βασίζεται στην ερμηνεία τους. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) εξηγεί ότι το άγχος μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες μεταβολές, καθιστώντας πιθανό το ενδεχόμενο σφαλμάτων.

Συμπέρασμα

Η γλωσσική επικοινωνία μπορεί να υποδείξει χρήσιμες ερωτήσεις. Η αξιόπιστη αξιολόγηση εξαρτάται από το γενικότερο πλαίσιο της συνομιλίας/συνέντευξης, την προσεκτική διεξαγωγή της συνέντευξης από τον ανακριτή και τα αποδεικτικά στοιχεία, και όχι από μια λίστα λέξεων που υποτίθεται ότι αποκαλύπτουν την αλήθεια.

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