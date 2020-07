Κορονοϊός: «Μας ζητήθηκαν έκτακτες εξαγωγές φαρμάκων – Χώρες μέτραγαν μέρες στα φάρμακα Εντατικής»

Στην ψηφιακή συζήτηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορονοϊού, με τίτλο «Resilient Overcomers: Redefining Normal» που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Επιτροπής Women in Business (WIB), συμμετείχε η κυρία Στέλλα Δέμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DEMO ABEE και υπεύθυνη Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

Όπως υποστήριξε, «τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στηριζόταν στη λογική ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα ρίξουν τη βαρύτητα τους στην καινοτομία ενώ τα προϊόντα εντάσεως εργασίας θα έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό όμως που δεν αντιληφθήκαμε είναι ότι τα βασικά αγαθά για την επιβίωση μιας χώρας είναι τα φάρμακα, η ενέργεια και τα τρόφιμα. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη το 2020 να ξεμένει από μάσκες, γάντια, φάρμακα. Υπάρχει σοβαρό θέμα αυτονομίας στα βασικά είδη. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να μας μείνει. Πρέπει να είμαστε αυτόνομοι στα βασικά είδη επιβίωσης. Στην πατρίδα μας, είναι πολύ σημαντικό ότι στα βασικά φάρμακα η Ελλάδα δεν εξαρτάται από το κλείσιμο των συνόρων και τους περιορισμούς κυκλοφορίας γιατί παράγουμε τα δικά μας ελληνικά φάρμακα. Οι τοπικές βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων έμειναν ανοιχτές στη διάρκεια του lockdown για να εφοδιάσουν την κοινωνία με τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποδείχτηκε ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας για την επιβίωση της χώρας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να μιλάει για επενδύσεις στα βασικά φάρμακα και πρώτες ύλες στην Ευρώπη».

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στην ερώτηση ποια ήταν η πιο σημαντική προσωπική της στιγμή κατά τη διάρκεια του lockdown, ανέφερε: «Η πιο σημαντική στιγμή που έζησα ήταν μέσα από τη δουλειά μου, όταν μας ζητήθηκαν έκτακτες εξαγωγές βασικών φαρμάκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Χώρες που ζητούσαν από εμάς να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας τους που κατέρρεε. Χώρες που μετράγανε μέρες στα φάρμακα εντατικής. Μελετάγαμε πώς θα διαφυλάξουμε πρώτα την ελληνική αγορά και να στηρίξουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κινδύνευαν με κατάρρευση. Μπορεί να ήταν μία λυπηρή, τραγική στιγμή αλλά συνάμα ένιωσα και πολύ υπερήφανη για τη χώρα μας που μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας ξανά βρίσκεται στη θέση που της αρμόζει στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2020 και συντόνισε ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Editorial Director, διαΝΕΟσις, εκτός από την Στέλλα Δέμου συμμετείχαν: η Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, η Μυλαίδη Στούµπου, Regional Director of Commercial Partner Channels and Programs for Multi-Country Cluster, Microsoft, η Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, MindSearch, και η Ζήνα Μαυροειδή, Διευθύνουσα Σύμβουλος, E-fresh.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Θρίλερ με 17 Ουκρανούς τουρίστες - Κρατούνται στο «Ελ. Βενιζέλος»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr