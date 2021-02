AbbVie: Έλαβε πιστοποίηση από τον Οργανισμό Great Place to Work

H AbbVie έλαβε πιστοποίηση ως εργοδότης επιλογής από τον Οργανισμό Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) για το 2021, μετά από μία μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Great Place to Work® Hellas.