Institute of Life: Έξι χρόνια έκλεισε η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΙΑΣΩ

Σημαντικές επιστημονικές επιτυχίες και πλούσιο ερευνητικό έργο έχει να επιδείξει η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life μέσα στα έξι χρόνια λειτουργίας της, διάστημα κατά το οποίο κατόρθωσε να αναδειχτεί στην πρώτη Μονάδα Εξωσωματικής που εμπιστεύονται οι περισσότερες γυναίκες στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες στην Ευρώπη σε ετήσιους κύκλους εξωσωματικής και τη μεγαλύτερη σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, καθώς λειτουργεί και εκτείνεται σε ένα επίπεδο μέσα στο ΙΑΣΩ, τη μεγαλύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα. Με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που εφαρμόζει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Institute of Life, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης, επεκτείνει και ανακαινίζει τις εγκαταστάσεις της στο ΙΑΣΩ, διευρύνει τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», εντάσσει πρώτη στην Ελλάδα νέες πρωτοποριακές μη επεμβατικές γενετικές εξετάσεις των εμβρύων και προσφέρει στα ζευγάρια μία νέα καινοτόμα υπηρεσία παρακολούθησης της εξέλιξης των εμβρύων τους live από το εργαστήριό της.

Την επέτειο των έξι χρόνων η Institute of Life γιόρτασε την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, σε ειδική εκδήλωση με τίτλο “Embracing the Future”, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την επετειακή εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και Πρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία απηύθυνε και ειδικό χαιρετισμό. «Αισθάνομαι πραγματικά συγκινημένη γνωρίζοντας το εύρος και το υψηλό επίπεδο του έργου που προσφέρει η Institute of Life, αναλογιζόμενη ταυτόχρονα την ελπίδα και την απέραντη ευτυχία που προσφέρει κάθε μέρα σε δεκάδες ζευγάρια που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Η Institute of Life αγκαλιάζει το μέλλον! Αφενός, φέρνει στην Ελλάδα ό,τι πιο σύγχρονο σε μεθόδους και τεχνολογία και το συνδυάζει με την αριστεία και την επαγγελματική υπευθυνότητα των στελεχών της, αφετέρου, φέρνει το μέλλον στην αγκαλιά των νέων γονιών. Η αποστολή σας είναι Θείο δώρο και εύχομαι να το χαρίσετε σε εκατοντάδες μητέρες και πατέρες στα χρόνια που ακολουθούν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποίος σημείωσε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να μπορούν τα ζευγάρια να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες και υπηρεσίες, ώστε να έχουν τη χαρά να τεκνοποιήσουν. Αισθάνομαι χαρούμενος και ταυτόχρονα συγκινημένος που βλέπω σήμερα μαζί μας ένα παιδί, το οποίο κατάφερε να είναι εδώ, ακριβώς επειδή δόθηκε στους γονείς του αυτή η δυνατότητα. Ως υπουργός και ως πολιτεία θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες, να τις επιβραβεύουμε και να τις ενισχύουμε».

«Εδώ κερδίζουμε ζωή!» τόνισε από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της τεχνολογίας στο χαιρετισμό του.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς ανέδειξε το ζήτημα του δημογραφικού, ευχόμενος «να προοδεύει η Institute of Life και μαζί με την επιστημονική κοινότητα να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στις οικογένειές μας, την κοινωνία μας, αλλά και την ίδια την πατρίδα, γιατί το κομμάτι με το οποίο ασχολείται είναι ένα ζήτημα που έχει και εθνικές, εκτός από τις κοινωνικές διαστάσεις».

Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο βουλευτής Χάρης Θεοχάρης και ο επιστημονικός συνεργάτης της Institute of Life, Καθηγητής Dominique De Ziegler. Επίσης, ο διεθνούς φήμης Κλινικός Εμβρυολόγος Dr. Jacques Cohen, Επιστημονικός Συνεργάτης της Institute of Life, σε ζωντανή σύνδεση από τη Νέα Υόρκη, παρουσίασε το υψηλό επίπεδο της Μονάδας και τα κορυφαία συστήματα Artificial Intelligence που εφαρμόζει, καθώς και τις νέες τεχνολογίες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Για τα πρώτα χρόνια της Μονάδας μίλησε ο Κωνσταντίνος Κωσταράς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας και Αντιπρόεδρος της Institute of Life, για τα κύρια επιτεύγματα στα έξι χρόνια καταξίωσης μίλησε ο Ιωάννης Βασιλόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας και Διευθύνων Σύμβουλος της Institute of Life, ενώ ο Καθηγητής Θέμης Μαντζαβίνος, Επιστημονικός Διευθυντής της Institute of Life, μίλησε για το ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος, τα μελλοντικά σχέδια της Μονάδας ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Ψαθάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας, και Πρόεδρος της Institute of Life. Όπως τόνισε, «η Institute of Life σε 6 μόλις χρόνια κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή και να γίνει μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι, κάθε μεγάλη επιτυχία μας να την διαδέχεται μία ακόμη μεγαλύτερη. Για εμάς αυτό σημαίνει πραγματική προσφορά στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται».

PHOTO GALLERY Photo 1/6 Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη Photo 2/6 Ιωάννης Βασιλόπουλος, Στέλιος Γρηγοράκης, Παναγιώτης Ψαθάς, Παναγιώτης Πολύζος, Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Κωσταράς, Πάρις Αλεξανδρίδης Photo 3/6 Παναγιώτης Ψαθάς, Θεόδωρος Μουστακαρίας, Κωνσταντίνος Κωσταράς, Νικόλαος Χαρδαλιάς, Παναγιώτης Πολύζος, Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, Στέλιος Γρηγοράκης Photo 4/6 Παναγιώτης Πολύζος, Κωνσταντίνος Κωσταράς, Ιωάννης Βασιλόπουλος, Παναγιώτης Ψαθάς, Στέλιος Γρηγοράκης, Αθανάσιος Πλεύρης, Ελευθέριος Οικονόμου, Νικόλαος Χαρδαλιάς, Κυριάκος Πιερρακάκης, Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, Θεόδωρος Μουστακαρίας Photo 5/6 Ιωάννης Βασιλόπουλος Photo 6/6 Κωνσταντίνος Κωσταράς

