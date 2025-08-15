Αυτές είναι οι προειδοποιήσεις για εγκεφαλικό επεισόδιο
Μην αγνοείτε τα σημάδια στο σώμα σας, γιατί μπορεί να σας δίνουν μικρά προειδοποιητικά σημάδια για εγκεφαλικό επεισόδιο.
Πάνω από το ένα πέμπτο των ανθρώπων που υπέστησαν εγκεφαλικό, είχαν ένα ελαφρύ προειδοποιητικό επεισόδιο, γνωστό ως Transient Ischemic Attack (TIA), ακόμα και 90 μέρες πριν.
Προειδοποιητικές ενδείξεις για εγκεφαλικό
Επιφανείς χειρουργοί αλλά και δεκάδες δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά, καταλήγουν πάντα σε συγκεκριμένα συμπτώματα που μπορεί να αποτελούν ισχυρές προειδοποιήσεις εγκεφαλικού επεισοδίου. Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και έναν μήνα πριν την εκδήλωσή του. Αν έχετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, καλό θα είναι να επισκεφτείτε γιατρό.
- Αίσθημα ζάλης ή αστάθειας: Ειδικά αν είναι ασυνήθιστο ή συνοδεύεται από την αίσθηση ότι όλα γύρω περιστρέφονται.
- Ανεξήγητη κόπωση και επίμονοι πονοκέφαλοι: Έντονη αδυναμία που δεν υποχωρεί με ξεκούραση και δεν είναι η μορφή της τυπικής κούρασης πχ. από τη δουλειά. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του εγκεφάλου να αντισταθμίσει μειωμένη παροχή οξυγόνου. Κεφαλαλγία, έντονη ή διαφορετική από τα συνηθισμένα. Μπορεί να υποδηλώνει στένωση αρτηριών ή σχηματισμό θρόμβου.
- Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στο μισό σώμα: Αίσθηση αδυναμίας, μουδιάσματος ή και -σχεδόν- παράλυσης των άκρων ή του προσώπου, στη μία ή την άλλη πλευρά του σώματος, μπορεί να σημαίνει παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.
- Προβλήματα όρασης: Θολούρα, διπλωπία, προσωρινή τύφλωση ή αδυναμία εστίασης, μπορεί να αποτελούν ένδειξη μειωμένης αιμάτωσης της οπτικής περιοχής ή και φράξιμο αρτηρίας.