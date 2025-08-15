Αυτές είναι οι προειδοποιήσεις για εγκεφαλικό επεισόδιο

Μην αγνοείτε τα σημάδια στο σώμα σας, γιατί μπορεί να σας δίνουν μικρά προειδοποιητικά σημάδια για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πάνω από το ένα πέμπτο των ανθρώπων που υπέστησαν εγκεφαλικό, είχαν ένα ελαφρύ προειδοποιητικό επεισόδιο, γνωστό ως Transient Ischemic Attack (TIA), ακόμα και 90 μέρες πριν.

Προειδοποιητικές ενδείξεις για εγκεφαλικό

Επιφανείς χειρουργοί αλλά και δεκάδες δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά, καταλήγουν πάντα σε συγκεκριμένα συμπτώματα που μπορεί να αποτελούν ισχυρές προειδοποιήσεις εγκεφαλικού επεισοδίου. Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και έναν μήνα πριν την εκδήλωσή του. Αν έχετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, καλό θα είναι να επισκεφτείτε γιατρό.