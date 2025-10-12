Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

Ένας γιατρός προειδοποιεί για συμπτώματα που μπορεί να σηματοδοτούν ότι κάποιος πρόκειται να υποστεί έμφραγμα, ακόμα και αν δεν είναι άμεσα αντιληπτά.

Τα κλασικά, οξέα συμπτώματα ενός εμφράγματος —όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια, έντονο άγχος ή αίσθηση πίεσης στο στήθος— είναι ευρέως γνωστά και απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση, καθώς η ταχεία αντιμετώπιση μπορεί να αποβεί καθοριστική για τη ζωή.

Όμως, υπάρχουν και άλλα σημάδια που προειδοποιούν για επικείμενο καρδιακό επεισόδιο και είναι πιο εύκολο να περάσουν απαρατήρητα. Ένας από αυτούς είναι η ορθόπνοια, μια κατάσταση κατά την οποία κάποιος δυσκολεύεται να αναπνεύσει όταν βρίσκεται ξαπλωμένος.

Ο γιατρός Ομπάιντουρ Ραχμάν, μέσω Instagram, τόνισε ότι το 92% των ανθρώπων αγνοούν αυτό το σύμπτωμα. Όπως εξηγεί, όταν η καρδιά αδυνατεί, το αίμα συσσωρεύεται στους πνεύμονες. Όταν κάποιος ξαπλώνει, η βαρύτητα σταματά να βοηθά την αναπνοή, με αποτέλεσμα αίσθημα πνιγμού, ανησυχία και έντονη εφίδρωση. «Δεν πρόκειται για άγχος», σημειώνει, «είναι το σώμα σας που ζητά να το ακούσετε».

Σε υγιή άτομα, η αλλαγή θέσης δεν προκαλεί πρόβλημα, αλλά σε όσους έχουν καρδιακή νόσο, η πίεση στην καρδιά μπορεί να είναι σημαντική. Ο γιατρός τονίζει επίσης ότι παράγοντες όπως νυχτερινές υπερωρίες, παραλείψεις γευμάτων και κατανάλωση ενεργειακών ποτών εντείνουν το πρόβλημα. «Η καρδιά σας δεν νοιάζεται για την φιλοδοξία σας, νοιάζεται μόνο για το οξυγόνο σας», επισημαίνει.

Συμβουλή του: αν έχετε αναγκαστεί να κοιμάστε με μαξιλάρια σηκωμένα για να αναπνέετε καλύτερα, καλό είναι να επισκεφθείτε έναν γιατρό για προληπτικό έλεγχο.