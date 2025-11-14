Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

Ο καρκίνος χαρακτηρίζεται ως «ύπολη» νόσος, καθώς η εμφάνισή της δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή. Ωστόσο έχει συμπτώματα που χτυπάνε καμπανάκια.

Τα συμπτώματα που συνδέονται συχνότερα με τη διάγνωση καρκίνου, περιλαμβάνουν την αίσθηση ενός όγκου στο στήθος, συμπτώματα στο ουροποιητικό σύστημα, αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου ή χρόνιο βήχα, τα οποία μπορούν να σηματοδοτούν αντίστοιχα υποκείμενους καρκίνους του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου ή του ορθού ή του πνεύμονα, όπως εξηγεί στην washingtonpost, ο ογκολόγος Mikkael Sekeres,επικεφαλής του τμήματος αιματολογίας και καθηγητής ιατρικής στο Sylvester Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

Υπάρχουν όμως και λιγότερο γνωστά συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενο καρκίνο, σύμφωνα με τον ογκολόγο και στα οποία πρέπει να ζητήσετε αξιολόγηση από τον γιατρό σας, αν τα παρατηρήσετε.

Τα 4 συμπτώματα

Πόνος σε λεμφαδένα μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Πολλοί άνθρωποι βιώνουν πόνο ή ερεθισμό μετά την κατανάλωση αλκοόλ στο κάτω μέρος του στήθους ή της κοιλιάς λόγω φλεγμονής του οισοφάγου ή του στομάχου — καταστάσεις που ονομάζονται οισοφαγίτιδα ή γαστρίτιδα, οι οποίες συχνά μπορούν να ανακουφιστούν με αντιόξινα ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Ωστόσο, ο πόνος σε μια διακριτή περιοχή του σώματος που εμφανίζεται συνεχώς μετά την κατάποση αλκοόλ — όπως σε έναν λεμφαδένα ή στο κάτω μέρος της πλάτης — μπορεί να είναι σημάδι αυτού του καρκίνου.

Σε μια μελέτη, το φαινόμενο διαπιστώθηκε σε τουλάχιστον 5% των ατόμων που είχαν διαγνωστεί με λέμφωμα Hodgkin. Ο πόνος πιστεύεται ότι οφείλεται στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στους λεμφαδένες από την πρόσληψη αλκοόλ ή την απελευθέρωση φλεγμονωδών χημικών ουσιών.

Ένα κάταγμα οστού από μικροτραυματισμό

Ένα κάταγμα που μπορεί να προέλθει από μικροτραυματισμό, ιδιαίτερα σε νεαρής ηλικίας ενήλικες, χωρίς προβλήματα οστεοπόρωσης, είναι συνήθως σπάνιο, αλλά αρκετό για να σας θορυβήσει.

Αυτοί οι τύποι καταγμάτων μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποδηλώνουν έναν υποκείμενο καρκίνο. Ο καρκίνος που ξεκινά ή εξαπλώνεται στο οστό μπορεί να αποδυναμώσει την αντοχή του οστού, οδηγώντας σε «παθολογικά» κατάγματα . Περίπου το 5% των καρκίνων αφορούν στο οστό. Μεταξύ των ατόμων με καρκίνο στο οστό, περίπου το 8% υφίσταται παθολογικό κάταγμα. Αυτοί οι τύποι σπασμένων οστών είναι 500 φορές πιο πιθανό να εμφανιστούν λόγω της εξάπλωσης του καρκίνου στα οστά σε αντίθεση με έναν πρωτοπαθή καρκίνο των οστών, με τους πιο συνηθισμένους καρκίνους να προέρχονται από το μαστό, τον πνεύμονα, τον θυρεοειδή, τους νεφρούς και τον προστάτη. Οι καρκίνοι που αφορούν στο οστό μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες ή σαρώσεις οστών.

Υπερβολικά υψηλά επίπεδα ασβεστίου

Αρκετές παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα ασβεστίου, όπως ανωμαλίες του παραθυρεοειδούς αδένα, υπερθυρεοειδισμός ή ακόμα και ορισμένα φάρμακα. Ωστόσο, σε μια μελέτη με πάνω από 50.000 άτομα σε μια κλινική πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όσοι είχαν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου είχαν επίσης υπερδιπλάσιο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρκίνο τον επόμενο χρόνο σε σχέση με όσους είχαν φυσιολογικά επίπεδα, αν και ο συνολικός αριθμός ατόμων που διαγνώστηκαν με καρκίνο ήταν χαμηλός. Ο κίνδυνος διάγνωσης καρκίνου αυξανόταν με την προοδευτική αύξηση των επιπέδων ασβεστίου.

Τα άτομα με υψηλά επίπεδα ασβεστίου λόγω καρκίνου συνήθως έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου: πόνο από πέτρες στα νεφρά και στα σκελετικά οστά, ναυτία ή δυσκοιλιότητα και διαταραχές συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στη διάθεση ή αλλοιωμένης γνωστικής λειτουργίας.

Οι πιο συνηθισμένοι καρκίνοι που προκαλούν υψηλά επίπεδα ασβεστίου περιλαμβάνουν ορισμένους τύπους καρκίνου του πνεύμονα, του μαστού, των νεφρών, της ουροδόχου κύστης, των ωοθηκών, του λεμφώματος και του πολλαπλού μυελώματος, είτε μέσω της έκκρισης μιας ορμόνης είτε μέσω της καταστροφής των οστών και της πρόκλησης απελευθέρωσης ασβεστίου στην κυκλοφορία του αίματος.

Πόνος, πρήξιμο στο στήθος ή έκκριση από τις θηλές

Μια καλοήθης πάθηση που ονομάζεται μαστίτιδα μπορεί να προκαλέσει πόνο, πρήξιμο ή φαγούρα στο στήθος και είναι πιο συχνή σε άτομα που θηλάζουν. Πρόκειται για φλεγμονή και όχι καρκίνο, αλλά απαιτεί ιατρική φροντίδα.

Εάν δεν θηλάζετε και εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα, αυτό θα μπορούσε να είναι σημάδι φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 2 έως 4% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έναρξη μπορεί να είναι ταχεία και χαρακτηρίζεται από δερματικές αλλοιώσεις που ονομάζονται peau d'orange, στις οποίες το δέρμα του μαστού αλλάζει και μοιάζει με την ελαφρώς λακκουβωμένη επιφάνεια μιας φλούδας πορτοκαλιού. Εάν συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν γιατρό και εάν θεραπείες όπως κρύα επιθέματα, μη στεροειδή φάρμακα ή αντιβιοτικά δεν είναι επιτυχείς, μπορεί να χρειαστεί βιοψία μαστού.

Τα περισσότερα επεισόδια έκκρισης από τις θηλές είναι επίσης καλοήθη: Μεταξύ των ατόμων που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για την πάθηση, μόνο το 2 έως 15% διαπιστώθηκε ότι έχουν υποκείμενο καρκίνο του μαστού.

Οι πιο συχνές αιτίες έκκρισης από τις θηλές είναι η μαστίτιδα, η εγκυμοσύνη, οι ορμονικές ανισορροπίες ή ακόμα και ο τραυματισμός. Η έκκριση είναι πιο πιθανό να προκαλείται από καρκίνο, ωστόσο, όταν εμφανίζεται μόνο σε ένα μαστό, είναι διαλείπουσα και επιμένει με την πάροδο του χρόνου.

Ο ογκολόγος ωστόσο, καταλήγει πως σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει λόγος πανικού, και σε κάθε περίπτωση συνίσταται η επικοινωνία με τον γιατρό σας, ώστε να αποκλείσετε την πιθανότητα κάτι ανησυχητικού αν και συνήθως - όπως σημειώνει - συμπτώματα όπως αυτά υποδηλώνουν σχετικά αθώες διαγνώσεις.