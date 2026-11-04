Τι ιδιαίτερο έδειξε η βιταμίνη C από συμπληρώματα αλλά όχι από τροφές σε έρευνα για την εγκυμοσύνη

Μπορεί η βιταμίνη C κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να επηρεάσει τη συναισθηματική ανάπτυξη του μωρού;

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Τι ιδιαίτερο έδειξε η βιταμίνη C από συμπληρώματα αλλά όχι από τροφές σε έρευνα για την εγκυμοσύνη
ΥΓΕΙΑ
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Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέθηκε με διαφορές στις συναισθηματικές αντιδράσεις των βρεφών στην ηλικία των 6 μηνών.

Το εύρημα αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η διατροφή επηρεάζει τη σχέση μεταξύ του προγεννητικού στρες και του ιδιοσυγκρασιακού προφίλ (ιδιοσυγκρασίας) του βρέφους, ωστόσο δεν αποδεικνύει ότι η επιπλέον βιταμίνη C «βελτιώνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου».

Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές

Στην μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Developmental Psychology, οι ερευνητές παρακολούθησαν 302 εγκύους, αξιολογώντας τα συμπτώματα στρες, άγχους και κατάθλιψης, παράλληλα με την πρόσληψη βιταμίνης C από τις τροφές και τα συμπληρώματα.

Όταν τα μωρά έφτασαν στην ηλικία των 6 μηνών, οι γονείς τους συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την ιδιοσυγκρασία τους, συμπεριλαμβανομένου του «αρνητικού συναισθηματικού τόνου» (negative affect) δηλαδή της τάσης για εκδήλωση δυσφορίας, θλίψης ή εκνευρισμού.

Τα υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας της μητέρας συσχετίστηκαν με εντονότερο αρνητικό συναισθηματικό τόνο στα βρέφη. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια μικρή στατιστική συσχέτιση, που αφορούσε την λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C. Αυτό υποδηλώνει ότι η βιταμίνη C ίσως συμβάλλει στην εξήγηση μέρους της σχέσης μεταξύ του προγεννητικού στρες και των συναισθηματικών αντιδράσεων του βρέφους.

Εντούτοις η έμμεση αυτή επίδραση ήταν μικρή. Τα αποτελέσματα αυτά δεν τεκμηριώνουν ότι τα συμπληρώματα κατέστησαν τα μωρά «πιο ήρεμα».

συμπληρωμα βιταμινης C

Γιατί η βιταμίνη C μπορεί να είναι σημαντική κατά την εγκυμοσύνη;

Η βιταμίνη C βοηθά στην προστασία των κυττάρων από την οξειδωτική βλάβη και υποστηρίζει τον σχηματισμό κολλαγόνου, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των ιστών. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον η επαρκής πρόσληψη επηρεάζει επίσης το βιολογικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται το νευρικό σύστημα του εμβρύου.

Μια πιθανή εξήγηση αφορά το οξειδωτικό στρες και την απόκριση του οργανισμού στο ψυχολογικό στρες. Ωστόσο, η μελέτη δεν μέτρησε αλλαγές στη δομή του εμβρυϊκού εγκεφάλου, στην εγκεφαλική δραστηριότητα ή στους μηχανισμούς που διέπουν την παρατηρούμενη συσχέτιση.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τη συμπεριφορά των βρεφών στην ηλικία των 6 μηνών, και όχι τις μετέπειτα μαθησιακές ικανότητες ή τυχόν διαγνώσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.

Γιατί τα συμπληρώματα έδειξαν κάποια συσχέτιση, ενώ η βιταμίνη C από τις τροφές όχι;

Αυτό ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης. Η αναφερόμενη λήψη συμπληρωμάτων λειτούργησε ως στατιστικός διαμεσολαβητής στη σχέση μεταξύ της μητρικής δυσφορίας και του αρνητικού συναισθηματικού τόνου του βρέφους, ενώ η βιταμίνη C που προερχόταν από τις τροφές δεν παρουσίασε αντίστοιχη επίδραση.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C λειτουργούν καλύτερα από τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι συμμετέχουσες δεν έλαβαν τυχαία συμπληρώματα και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτοαναφερόμενα (από τις μητέρες) στοιχεία περί χρήσης συμπληρωμάτων, για να εκτιμήσουν την πρόσληψη βιταμίνης C.

Οι διαφορές στη συνέπεια με την οποία οι μητέρες έπαιρναν συμπληρώματα και στην ακρίβεια καταγραφής της πρόσληψης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση των αποτελεσμάτων.

μωρο που κλαιει

Πρέπει οι έγκυες να αρχίσουν να λαμβάνουν επιπλέον βιταμίνη C;

Όχι μόνο με βάση αυτήν την μελέτη. Οι ερευνητές δεν εξέτασαν μια επιπλέον δόση έναντι ενός εικονικού φαρμάκου ούτε εντόπισαν κάποια συγκεκριμένη ποσότητα που βελτιώνει τη συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους.

Η βιταμίνη C υπάρχει σε τρόφιμα όπως τα εσπεριδοειδή, οι πιπεριές, οι φράουλες και το μπρόκολο. Μια ποικίλη διατροφή βοηθά στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών, ενώ τα προγεννητικά συμπληρώματα θα πρέπει να ακολουθούν τις ατομικές ιατρικές συμβουλές.

Οι καθιερωμένες οδηγίες εγκυμοσύνης δίνουν προτεραιότητα στο φολικό οξύ και, υπό κατάλληλες συνθήκες, στη βιταμίνη D. Η τακτική λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C δεν συνιστάται γενικά αποκλειστικά για την υποστήριξη της συναισθηματικής ανάπτυξης ενός μωρού. Ελέγξτε το περιεχόμενο οποιασδήποτε προγεννητικής πολυβιταμίνης με τον γυναικολόγο σας, πριν προσθέσετε άλλο συμπλήρωμα στη ρουτίνα σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Έχει ένα «ιδιότροπο» μωρό υψηλότερο κίνδυνο ψυχικής ασθένειας;

Όχι. Το αρνητικό συναίσθημα περιγράφει μια φυσιολογική διάσταση της ιδιοσυγκρασίας του βρέφους, όχι μια ψυχιατρική διάγνωση. Ένα ερωτηματολόγιο για την μητέρα στους 6 μήνες ζωής του παιδιού της δεν μπορεί να προβλέψει την μελλοντική ψυχική υγεία του.

Σημαίνει το άγχος της μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ότι το μωρό θα έχει συναισθηματικές δυσκολίες;

Όχι. Η μελέτη εντόπισε μια μέση συσχέτιση, όχι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα για οποιαδήποτε εγκυμοσύνη. Πολλοί παράγοντες διαμορφώνουν την ιδιοσυγκρασία του βρέφους και οι έγκυες που βιώνουν σημαντική δυσφορία μπορούν να αναζητήσουν υποστηρικτική φροντίδα.

Συμπέρασμα

Η προγεννητική συμπλήρωση βιταμίνης C μπορεί να συνδέεται με την πρώιμη συναισθηματική ανάπτυξη, αλλά παραμένει άγνωστο αν ωφελεί άμεσα τα μωρά. Η επαρκής διατροφή και η κατάλληλη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ενέργεια βάσει ενός προκαταρκτικού ισχυρισμού για συμπλήρωμα.

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