Ειδική προειδοποίηση για οδηγούς - Τι αλλάζει στο εσωτερικό των αυτοκινήτων

Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας οριστικοποίησε έναν νέο κανόνα που θα επηρεάσει όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και άλλα οχήματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα απαίτηση επεκτείνεται στον υφιστάμενο κανονισμό που απαιτεί από τα αυτοκίνητα να εκπέμπουν μόνιμο κουδούνισμα όταν οι οδηγοί δεν χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας τους.

Εδώ είναι τι πρέπει να γνωρίζετε για αυτό.

Πώς ο κανόνας θα επηρεάσει τα νέα οχήματα

Σύμφωνα με την αλλαγή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2027, όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα των ΗΠΑ θα πρέπει να φέρουν προειδοποιήσεις για τη ζώνη ασφαλείας πίσω.

Με άλλα λόγια, εάν κάποιος κάθεται στο πίσω κάθισμα του συνοδηγού και δεν έχει λυγίσει, τα οχήματα θα πρέπει να εμφανίζουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση κατά την εκκίνηση, εάν εντοπιστεί πίσω επιβάτης και δεν έχει δέσει τη ζώνη ασφαλείας του.

Συγκεκριμένα, η οπτική προειδοποίηση πρέπει να εμφανίζεται για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Η ηχητική προειδοποίηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, πρέπει να ηχεί μια ειδοποίηση για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Μια δεύτερη (πιθανώς πιο δυνατή) προειδοποίηση πρέπει επίσης να εκκινηθεί εάν η ζώνη ασφαλείας είναι ακόμα λυμένη και το όχημα κινείται με ταχύτητα 6,2 μιλίων την ώρα ή περισσότερο.

Η αλλαγή του κανόνα ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος ενός 12ετούς ταξιδιού που ξεκίνησε με το The Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act του 2012, στο οποίο το Κογκρέσο ζήτησε από το NHTSA να τροποποιήσει το Ομοσπονδιακό Πρότυπο Ασφάλειας Μηχανοκίνητων Οχημάτων Αρ. απαιτούν προειδοποιήσεις για τις πίσω ζώνες ασφαλείας.

Αν και οποιοσδήποτε κανονισμός που επιβάλλει γενικές αλλαγές σε όλα τα αυτοκίνητα θα είναι πάντα μεγάλη υπόθεση, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά οχήματα στο δρόμο διαθέτουν ήδη αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας, εν μέρει επειδή η ασφάλεια πουλάει και επίσης επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει παρόμοια απαίτηση στο παρελθόν. 2019.

Τι αντίκτυπο θα έχει ο κανόνας στην ασφάλεια;

Μερικοί βρίσκουν τις προειδοποιήσεις για τη ζώνη ασφαλείας ενοχλητικές, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση ζώνης σώζει ζωές.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει να αντιμετωπίσει ένα ανησυχητικό κενό στη χρήση της ζώνης ασφαλείας που οι ομάδες ασφαλείας γνώριζαν έντονα εδώ και αρκετό καιρό.

Το 2022, τα στοιχεία του NHTSA έδειξαν ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας για τους επιβάτες των μπροστινών καθισμάτων ήταν στο 91,6% αλλά μειώθηκε στο 81,7% για τους πίσω επιβάτες.

Το NHTSA εκτιμά ότι η νέα απαίτηση θα σώσει 50 ζωές το χρόνο και θα αποτρέψει πάνω από 500 τραυματισμούς.

Πρέπει οι οδηγοί να ανησυχούν για περισσότερα ψευδώς θετικά;

Όποιος έχει περάσει σημαντικό χρόνο σε νεότερο όχημα εξοπλισμένο με τεχνολογία ανίχνευσης συνοδηγού και ζώνης ασφαλείας μπορεί να έχει συναντήσει περιπτώσεις όπου ο συναγερμός ζώνης ασφαλείας συνοδηγού έπεσε ενώ οδηγεί μόνος του.

Το έχω συναντήσει πολλές φορές ενώ οδηγώ με το σκυλί μου ή ακόμα και με βαρύτερα φορτία, όπως μια τσάντα με είδη παντοπωλείου, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού.

