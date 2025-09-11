Fiat: Το Grande Panda βενζίνης στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η γκάμα του μικρού SUV της FIAT διευρύνεται με τη νέα έκδοση του που χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος turbo των 1.200 κυβικών με 100 ίππους και 205 Nm, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop.
Με τιμή 16.990 ευρώ -συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος- για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Pop, το νέο μοντέλο γίνεται ακόμα πιο προσιτό και πλέον διαθέτει γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη.
