SAFE: Η στρατηγική της Αθήνας για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

Το ελληνικό σχέδιο δεν εξασφαλίζει απλώς τα 787,66 εκατ. ευρώ που της αναλογούν με την πρώτη κατανομή - Η προσέγγιση αυτή θεωρείται βέλτιστη για τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των κονδυλίων SAFE, χωρίς να τίθεται θέμα απώλειας χρηματοδότησης

Η Ελλάδα εφαρμόζει μια στρατηγική για την πλήρη αξιοποίηση των συνολικών πόρων του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE (Security Action for Europe), που προσφέρει χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Χάρη σε αυτόν τον σχεδιασμό, η χώρα αφενός, σε πρώτη φάση, στοχεύει στη διασφάλιση της χρηματοδότησης των 787,66 εκατ. ευρώ που της αναλογεί, αλλά αποβλέπει και σε άλλα κονδύλια που θα μείνουν αδιάθετα από το συνολικό πρόγραμμα του κανονισμού SAFE.

Η αλλαγή που ζητάει η Κομισιόν είναι καθαρά τυπική. Να υποβληθεί το αίτημα στο ύψος της προσωρινής κατανομής, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή. Με αυτή την προετοιμασία, η Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη να διεκδικήσει και τη δεύτερη φάση κατανομής των αδιάθετων κονδυλίων.

Με τον σχεδιασμό της, η Αθήνα βρίσκεται πλέον σε θέση να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των χρημάτων του SAFE που δεν θα καταφέρουν να απορροφήσουν άλλες χώρες της Ε.Ε. (η λεγόμενη «δεύτερη κατανομή»).

Το «κλειδί» βρίσκεται στη λίστα προτεραιοποιημένων έργων ύψους 2,98 δισ. ευρώ. Η λίστα αυτή λειτουργεί ως ένας διορθωτικός μηχανισμός: αν κάποιο έργο καθυστερήσει ή δεν υλοποιηθεί, ενεργοποιείται αυτόματα το επόμενο. Έτσι, μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

Η ελληνική πλευρά είχε υποβάλει ένα αναλυτικό και πλήρως ιεραρχημένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όχι μόνο διασφαλίζει την κατανομή των 787,66 εκατ. ευρώ, αλλά προβλέπει και την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων πόρων του SAFE, εφόσον προκύψουν.

Στον σχεδιασμό αυτό, η ΕΕ υποδεικνύει για καθαρά διαδικαστικούς λόγους η Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με την προσωρινή κατανομή των 787,66 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική προσέγγιση θεωρείται μεθοδική και απολύτως λειτουργική, καθώς εξασφαλίζει ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους του SAFE.

Μάλιστα, η Αθήνα βρίσκεται ήδη σε θέση να διεκδικήσει δυναμικά τη δεύτερη κατανομή για τα τυχόν αδιάθετα κονδύλια του προγράμματος.

Σημειώνεται πως συνολικά 19 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέβαλαν τα σχέδιά τους στο τέλος Νοεμβρίου.

