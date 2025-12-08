Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενεργειακός και οικονομικός κόμβος στην Ανατολική Ευρώπη

Οι συμφωνίες Ελλάδας - ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα εδραιώνουν τη θέση της χώρας μας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε ο πρωθυπουργός 

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενεργειακός και οικονομικός κόμβος στην Ανατολική Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση» 

Τις «εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, από παραδοσιακούς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, τα logistics και τα αγροδιατροφικά, έως νέους, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και, φυσικά, η τεχνολογία», ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Capital Link Invest in Greece Forum.

«Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του», τόνισε ο πρωθυπουργός, «θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις σκέψεις μου σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μας και τις προοπτικές της για τη νέα χρονιά. Η Ελλάδα συνεχίζει την πρόοδό της, και γίνεται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός».

«Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων -FDI, και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη και την αυξανόμενη ευημερία», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στις στενές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ που ενισχύονται ολοένα και περισσότερο.

«Τον περασμένο μήνα, είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε εκτεταμένες ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα, σχετικά με τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ξεκινώντας από την Ελλάδα και συνεχίζοντας βόρεια, σε πολλές χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, και υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στο Ιόνιο Πέλαγος, ως συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αυτές οι συμφωνίες, ανέφερε, «ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και εδραιώνουν τη θέση της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

«Με βάση τα υγιή οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διοίκησής μας, είμαι βέβαιος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και φυσικά για τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ. Σας προσκαλώ όλους και τον καθένα από εσάς να γίνετε μέρος του success story της οικονομίας της Ελλάδας», ανέφερε, κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, Νικόλα και Όλγα Μπορνόζη, «το φετινό Συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον "success story" στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή».

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση Τύπου, «χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

«Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος) και οι τελευταίες ενεργειακές και γεωπολιτικές αναβαθμίσεις για την ανάπτυξη είναι μεταξύ των παραγόντων που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Το συνέδριο παρέχει, επίσης, μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις.

Η «Goldman Sachs», η «Morgan Stanley» και η TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation) είναι οι βασικοί χορηγοί. Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Στο Μανχάταν της Ν. Υόρκης φιλοξενείται το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο «Building on Success: Unlocking Greece's Investment Potential» που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας και σε συνεργασία με το New York Stock Exchange - NYSE, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς.

