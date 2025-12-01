Το μήνυμά Μητσοτάκη μετά την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων στο διάστημα -«Εδώ κάτι αλλάζει»

Τρεις μήνες μετά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ICEYE στο Νέο Ψυχικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το ίδιο σαφές μήνυμα για την παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα

Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα αποτελεί πλέον πραγματικότητα, μετά την εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων στις 28 Νοεμβρίου από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στη βάση Vandenberg Space Force της Καλιφόρνιας. Οι δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στα social media υπενθύμισε αυτό που είχε πει στις αρχές του Αυγούστου. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: «Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

Τώρα, τρεις μήνες μετά, η εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων είναι πλέον γεγονός.

Πρόκειται για δύο επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους που κατασκεύασε η εταιρεία ICEYE, καθώς και τρεις πειραματικούς και ερευνητικούς μικροδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω της εταιρείας Exolaunch στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-15 της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

Ειδικότερα η αποστολή από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

  • Δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, που θα παρέχουν δεδομένα Παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίζουν δράσεις πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και εθνικής ασφάλειας.
  • Δύο πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους με την ονομασία PHASMA-1 και PHASMA-2 (LAMAR & DIRAC), που αναπτύχθηκαν από τη Libre Space Foundation, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης φάσματος από το διάστημα.
  • Έναν πειραματικό, ερευνητικό μικροδορυφόρο που αναπτύχθηκε από την PRISMA Electronics με την ονομασία MICE-1, ο οποίος θα εστιάζει σε εφαρμογές ασφαλούς συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) με εφαρμογές κυρίως στην ναυτιλία.

Με τους πέντε αυτούς δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες. Υπογραμμίζεται ότι η συστοιχία μικροδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το παλιότερο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους μικροδορυφόρους

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Πού θα χρησιμοποιούνται; Ασφάλεια, προστασία των συνόρων, πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές, γεωεπισκόπηση για δάση και για αγροτικές καλλιέργειες, ποιότητα νερών σε στεριά και θάλασσα. Αυτά είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις τους.

Χθες στην ICEYE, είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολύ σύντομα. Σημαντικά κομμάτια τους κατασκευάζονται στην Ελλάδα από Ελληνίδες και Έλληνες μηχανικού, κάποιοι μάλιστα επέστρεψαν επί τούτου στη χώρα. Εδώ κάτι αλλάζει».

